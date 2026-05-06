TPL Guidonia, 10 giorni per la rimodulazione dei tragitti: sì a nuove modifiche alle linee nell’incontro congiunto 

Rimodulazione dei tragitti e censimento delle fermate per la loro messa in sicurezza. Gli interventi saranno attuati entro 10 giorni. È quanto è stato deciso nell’incontro tra ASTRAL, Regione Lazio e amministrazione comunale di Guidonia Montecelio sulle modifiche da attuare al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Al tavolo hanno preso parte il sindaco Mauro Lombardo e l’assessore ai Trasporti Valentina Torresi in rappresentanza della terza città del Lazio, insieme all’assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera e ai rappresentanti dei Comitati di Marco Simone, Collina del Sole e Pichini.

La Regione Lazio e ASTRAL hanno confermato la volontà di accogliere le istanze del territorio. I tragitti saranno limitati e rimodulati, pur rimanendo all’interno del chilometraggio previsto dal contratto di servizio. “Siamo certamente soddisfatti. La Regione ed ASTRAL hanno confermato la volontà di ascoltare le nostre richieste. Questo risultato arriva grazie ad un costante lavoro di rete con i comitati e con i cittadini, che hanno fornito importanti contributi per il miglioramento del servizio”, spiega Mauro Lombardo. Gli interventi predisposti verranno attuati nei prossimi 10 giorni. Successivamente, l’amministrazione farà nuovamente il punto con ASTRAL e comunicherà i dettagli alla cittadinanza.

“Dalla Regione Lazio è arrivata anche la disponibilità per la risoluzione di eventuali nuove mancanze e criticità che potrebbero verificarsi. Abbiamo ribadito l’assoluta importanza della messa in sicurezza delle fermate e delle paline: come Comune avvieremo un censimento in tal senso”, ha aggiunto l’assessore Valentina Torresi. “La priorità è sempre stata quella di ascoltare i cittadini e mettere a sistema le loro istanze con i nuovi tragitti.

È un risultato importante che conferma l’impegno dell’amministrazione per migliorare i servizi della città con risposte concrete”, ha commentato Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. A sottolineare l’importanza del dialogo istituzionale, anche Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio: “Come amministrazione regionale abbiamo messo al centro l’ascolto delle istanze che arrivano dai territori. Da guidoniano, sono lieto che la città abbia raggiunto questi importanti risultati”.