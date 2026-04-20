Modellata con la forma dell’infinito, Roma installa la prima panchina simbolo del riciclo dell’acciaio

Una nuova panchina realizzata al 100% in acciaio e modellata con la forma dell’infinito, simbolo del riciclo continuo. È stata installata a Roma all’entrata dello storico ‘Mercato Trionfale’ e inaugurata questa mattina, lunedì 20 aprile. L’idea era trasformare l’area in un punto simbolo per le campagne di promozione del riciclo: e dove se non davanti a un mercato simbolo del riciclo?

Perché l’acciaio

È un materiale riciclabile all’infinito senza perdere qualità. Raccoglierlo e rigenerarlo permette grossi risparmi sia economici che ambientali. La chiave è la collaborazione, in quanto per chiudere il ciclo servono due condizioni: i cittadini che differenziano correttamente e una organizzazione efficiente della raccolta differenziata.

I numeri della raccolta

I risultati sul fronte della raccolta fornisce numeri interessanti e in continua crescita. In Italia, infatti, la percentuale di riciclo dell’acciaio ha già superato l’80%, centrando in anticipo l’obiettivo europeo fissato per il 2030. La location scelta dall’amministrazione di Roma Capitale per posizione la panchina è stata quella del mercato Trionfale, tra i più importanti della città, scegliendo di posizionarla accanto ai contenitori per olio esausto e abiti usati.

“È un nuovo simbolo di sostenibilità”, l’arredo realizzato in acciaio 100% riciclato e “racconta il valore del riciclo infinito” ha commentato l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. Posizionata in un luogo di passaggio, davanti uno spazio che viene quotidianamente frequentato da migliaia di cittadini – nell’edificio del mercato è presente anche un’aula studio – la nuova panchina lancia il messaggio, “di una materia che non si esaurisce mai, ma si rinnova all’infinito” e il design stesso del nuovo arredo, ne richiama la forma.

“Inserire concretamente oggetti riciclati al 100% nell’arredo urbano – ha commentato Bruno Manzi, presidente dei AMA SPA – aiuta a veicolare messaggi di sostenibilità ambientale. Tra questi, la cultura della raccolta differenziata deve assumere un ruolo sempre più centrale nell’ottica di trattare il rifiuto come risorsa e non più come scarto. I numeri confermano che siamo sulla buona strada. Ad esempio, nel 2025, a Roma sono state raccolte ben 67.300 tonnellate di multimateriale (imballaggi in plastica e metallo) che, grazie all’impegno dei cittadini, sono state avviate a riciclo”.