Roberto Gualtieri al Salone delle Fontane: “Pronti per Europei 2032 e le Olimpiadi. Metodo Giubileo diventa Metodo Roma”

Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha presentato al Salone delle Fontane all’Eur la sua visione strategica per il futuro della Capitale, incentrata su grandi eventi, infrastrutture, innovazione e rigenerazione urbana. L’incontro, lunedì 12 maggio.

Grandi eventi e proiezione internazionale

“Roma è pronta a vivere, anche nel nuovo stadio della Roma, l’emozione degli Europei di calcio del 2032. E ribadiamo la volontà di collaborare con il Governo e con il Coni per candidarci a ospitare grandi eventi internazionali, a partire dalle Olimpiadi, come occasione di sviluppo, infrastrutturazione e rilancio complessivo della Capitale”, ha detto Gualtieri. L’obiettivo è consolidare il profilo di una “Roma operativa”, capace di gestire appuntamenti globali dal Giubileo agli eventi sportivi di primo piano.

Infrastrutture: Metro C e visione a lungo termine

Sul fronte della mobilità, il sindaco ha legato le candidature internazionali alla spinta sulle opere. “Spero di essere rieletto e di poter quindi inaugurare la fermata di piazza Venezia della Metro C nel 2032, ma non sarò sicuramente quello che inaugurerà le nuove sei stazioni fino a Farnesina che iniziamo a realizzare quest’anno. Eppure, ho spinto affinché partissero subito i lavori. Non ci possiamo accontentare della Roma minima necessaria. Scommettiamo sulla Roma massima possibile”.

Innovazione: nasce il polo per startup a Pietralata

Centrale il progetto per l’innovazione. “Stiamo lavorando da un paio di mesi al progetto di un campus che si sviluppi su 40.000 metri quadri a Pietralata e sia capace di ospitare e accelerare contemporaneamente almeno 200 startup in settori come il ‘Quantum and Frontier Computing’, l’AI e la Robotica, i materiali avanzati e le infrastrutture resilienti, le ‘Life Sciences’, la transizione energetica, l’aerospazio e le industrie culturali e creative”.

Giubileo 2033 e Metodo Roma

In vista del Giubileo del 2033, anniversario della nascita di Cristo, Gualtieri ha sollecitato “una legge tempestiva” e ha annunciato che “Il Metodo Giubileo diventerà il Metodo Roma”, modello operativo per la gestione dei grandi interventi sulla città.

Rigenerazione urbana e investimenti

Tra i progetti di rigenerazione richiamati figurano le Vele di Calatrava a Tor Vergata, gli interventi su Pietralata, le ex caserme di via Guido Reni e gli ex Mercati generali. Sul fronte economico, il sindaco ha evidenziato che “gli investimenti diretti sul mercato immobiliare di Roma hanno raggiunto nel 2025 circa 1,7 miliardi di euro, una crescita di oltre il 13,5% rispetto all’anno precedente. I programmi urbanistici e gli interventi di rigenerazione urbana attivati dalle nuove norme e i progetti speciali in istruttoria sviluppano un volume economico per Roma di circa 10 miliardi”.

“Oggi siamo più consapevoli che Roma ha tutto per primeggiare, non solo per bellezza. Guardiamo avanti con l’obiettivo credibile di essere la locomotiva dell’Italia e una delle metropoli di punta in Europa in innovazione, cultura, conoscenza, nella realizzazione di nuove soluzioni alle grandi questioni di questo tempo”, ha concluso Roberto Gualtieri.