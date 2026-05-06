Mentana, Castelchiodato: il sindaco Marco Benedetti inaugura il nuovo Centro di raccolta dei rifiuti ingombranti

Un nuovo punto di riferimento per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti ingombranti. È stato inaugurato martedì 5 maggio, in via Benedetto Croce a Castelchiodato, il nuovo Centro di raccolta comunale del Comune di Mentana. La struttura si aggiunge al centro già operativo in Via Einstein, ampliando e potenziando il servizio di conferimento rifiuti sul territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Marco Benedetti, Serena Pandolfi, assessore all’Ambiente, e Matteo Lombardi, direttore esecutivo dell’ATI Paoletti Ecologia – Etambiente, ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti in accordo con l’Amministrazione comunale.

Il nuovo Centro di raccolta

La nuova struttura nasce con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto ai cittadini e facilitare il corretto smaltimento di tutte quelle tipologie di rifiuti che non rientrano nella normale raccolta domiciliare. All’interno del centro sarà possibile conferire, rifiuti ingombranti; mobili in dismissione; materassi; elettrodomestici dismessi; sfalci e potature da manutenzione del verde privato; materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche e altre frazioni non gestibili con il servizio porta a porta.



“Con questa nuova apertura diamo ai cittadini uno strumento in più per una gestione dei rifiuti più responsabile e sostenibile”, ha dichiarato il sindaco Marco Benedetti. “È un passo concreto verso una città più pulita e attenta all’ambiente”.

“Il centro di Castelchiodato rappresenta un servizio essenziale per ridurre gli abbandoni e aumentare la percentuale di differenziata”, ha aggiunto l’assessore Serena Pandolfi.

Per orari di apertura, modalità di accesso e l’elenco completo dei rifiuti conferibili, consultare il portale ufficiale: www.mentanadifferenzia.it/articolo/nuovo-centro-di-raccolta-a-castelchiodato