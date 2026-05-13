Fonte Nuova accoglie la Madonna di Fatima e inaugura la casa per donne in difficoltà, il sindaco: “Fede e solidarietà al centro della comunità”

L’arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima e l’inaugurazione della ‘Casa Madre della Speranza’ segnano due giornate di forte partecipazione. Lo scrive il sindaco Umberto Falcioni sui canali social istituzionali del Comune di Fonte Nuova.

“Sabato 9 maggio, per la seconda volta da sindaco, ho avuto il piacere di accogliere nella nostra città l’arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima. Un momento di grande emozione e partecipazione, vissuto insieme a centinaia di concittadini e con la presenza dell’amministrazione comunale. Una giornata che ha rafforzato quel senso di comunità che intendiamo riscoprire e valorizzare attraverso le tradizioni, la fede e il legame con il territorio”, ha commentato Falcioni.

Con altrettanto orgoglio, nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima, la comunità ha condiviso un ulteriore passo considerato dal sindaco importante per Fonte Nuova e per tutto il territorio. “Lunedì 12 maggio, insieme alla consigliera regionale Micol Grasselli, ai sindaci di Mentana e Monterotondo, rispettivamente Marco Benedetti e Riccardo Varone, e agli assessori ai Servizi Sociali Cecilia Vitelli, Luca Angelini e Alessandra Clementini in rappresentanza dei tre Comuni, abbiamo partecipato all’inaugurazione della casa alloggio per donne in difficoltà ‘Casa Madre della Speranza’.

La struttura, realizzata dalla Fondazione San Giorgio rappresentata da Don Antonino Treppiedi, costituisce un presidio concreto di solidarietà, accoglienza e speranza per chi vive momenti di fragilità. A rendere ancora più significativo l’evento è stata la presenza del Vescovo, Sua Eccellenza Ernesto Mandara, del parroco Don Luigi e di tutti i parroci intervenuti.

“Quando istituzioni, Chiesa e territorio camminano insieme – ha concluso il sindaco – si costruiscono davvero comunità più forti, più umane e più vicine ai bisogni delle persone. Questo è il modello di comunità che vogliamo continuare a costruire per Fonte Nuova.”