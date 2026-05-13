Roma, intitolata a Ettore Scola la terrazza panoramica che fu storico set di “Brutti, sporchi e cattivi”

Negli anni Settanta Monte Ciocci ospitava una delle baraccopoli romane esistite fino al 1977. Il sito, scelto da Ettore Scola come teatro del suo film del 1976 Brutti, sporchi e cattivi – protagonista uno strepitoso Nino Manfredi – è oggi un parco riqualificato con vista a 360 gradi sul Vaticano, la Cupola di San Pietro, l’Appennino Laziale e i Colli Albani. Uno spazio che dal 13 maggio porta ufficialmente il nome del grande regista e sceneggiatore scomparso nel 2016. Ad inauguralo, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla presenza di Silvia Scola, figlia del regista. Alla cerimonia, oltre a Gualtieri, hanno partecipato l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e il Presidente del XIV Municipio Marco Della Porta. La targa commemorativa è stata posizionata a pochi passi dal nuovo tratto della pista ciclabile che, attraverso il ‘Passetto del Gelsomino’, collega Monte Ciocci al Vaticano.

“È un momento a cui tenevamo molto”, ha commentato Roberto Gualtieri. “Questo luogo è straordinario e qui c’è forse la ciclabile più bella del mondo. Vogliamo ricordare Scola, uno straordinario regista che proprio negli anni di Brutti, sporchi e cattivi girò altri capolavori come Una giornata particolare e C’eravamo tanto amati, uno dei miei film preferiti in assoluto. Scola, che amava Roma, sapeva guardare la realtà per poi ritrarla sullo schermo con un grande realismo, spesso grottesco”.

“Sentiamo la responsabilità di onorare, nel decennale della sua scomparsa, un vero maestro del cinema”, ha aggiunto l’assessore Massimiliano Smeriglio. “Qui 60 anni fa venne girato un capolavoro assoluto, un film tra commedia e realismo e uno spaccato di nuda vita del sottoproletariato romano dell’epoca, in una dimensione poetica vera. Per noi era importante dedicare questo posto iconico a Scola, che è stato un grande intellettuale, ricordando anche quel film straordinario”. Silvia Scola ha definito Brutti, sporchi e cattivi ,”il film di papà più amato da parte della nostra famiglia”.