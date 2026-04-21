Mentana, Monterotondo e Fonte Nuova insieme nel progetto della Asl Rm5.1 sull’autonomia abitativa finanziato dal PNRR

“Oggi è una giornata importante per il nostro territorio e per il Distretto Socio-Sanitario RM 5.1”, scrive Riccardo Varone sui canali social ufficiali. Come sindaco di Monterotondo, insieme ai colleghi di Fonte Nuova e Mentana, rispettivamente Umberto Falcioni e Marco Benedetti, Varone ha infatti tagliato il nastro dei nuovi appartamenti dedicati a persone con diverse abilità e disagio psichico.

Si tratta di un progetto finanziato con i fondi del PNRR rivolto alle comunità di Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana. Ora “CI SONO ANCH’IO” sulla autosufficienza abitativa entra ufficialmente nella sua fase operativa. “Questo bellissimo progetto, realizzato grazie ai fondi PNRR (Missione 5, Componente 2), ha la grande qualità di unire il settore pubblico, sociale e sanitario a una rete coesa di enti del Terzo Settore. Tutto ciò avviene attraverso la procedura virtuosa della co-progettazione che, sempre più, si dimostra uno strumento imprescindibile per l’efficacia degli interventi di integrazione sociosanitaria”, scrive Varone.

Quattro appartamenti pubblici, due di proprietà del Comune di Monterotondo, uno di proprietà Ater sempre a Monterotondo e uno del Comune di Mentana, ubicati nella città garibaldina in via della Rocca e via Tamigi nel centro eretino. Potranno ospitare persone con disabilità e disagio psichico.

“Non solo mura e spazi fisici: al centro c’è la persona, intesa nelle sue fragilità ma anche nelle sue potenzialità, a cui deve essere riconosciuto, garantito e consentito, in tutti gli aspetti, il diritto all’autodeterminazione, alla dignità e alla piena partecipazione nella società, superando definitivamente la logica dell’isolamento e della cura istituzionalizzata. Trasformare immobili pubblici e beni confiscati alla criminalità organizzata in luoghi di autonomia è il segno concreto di un Distretto che mette al centro il benessere e i diritti di tutti”, ha concluso Varone.

Grazie all’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, ai Servizi sociali dei tre comuni, alla Asl RM5, alle coop sociali Il Pungiglione Cooperativa Sociale, Iskra Cooperativa Sociale Onlus, Asso – Agenzia Sviluppo Sociale, Agape Coop Onlus, Selva Grande Coop Sociale, we can Cooperativa sociale, Lanterna di Diogene, Il Tamburo, alle associazioni dei familiari di persone con disabilità ed Abilmente, agli studi di ingegneria innovativa e imprese del settore.