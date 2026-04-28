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Guidonia, il sindaco con gli insegnanti e i volontari ‘inaugura’ i nuovi giochi alla scuola dell’infanzia di Colle Fiorito 

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Redazione
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Giorni di lavoro per restituire un plesso scolastico migliorato e più attrezzato. I volontari di Retake Guidonia in collaborazione con il Corpo docente, i ragazzi del Servizio Civile, soprattutto gli alunni e con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio, nel corso del mese di aprile hanno riverniciato il muro perimetrale del terrazzo e sistemato l’area ludica con giochi statici per i bimbi della Scuola dell’Infanzia. Oggi, la visita del sindaco Mauro Lombardo alla Scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Montelucci a Colle Fiorito.  Eventi come questo fanno davvero la differenza per una comunità, mettono insieme volontari, scuola, istituzioni e quartiere con un obiettivo concreto, e il risultato sono i sorrisi dei bambini.

“Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione dei nuovi giochi nel cortile della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto “Giuliano Montelucci” di Colle Fiorito. L’intervento è stato realizzato nell’ambito del progetto Retake “Facciamo una sorpresa ai nostri bambini”, grazie alla splendida collaborazione tra i ragazzi del Servizio Civile, le insegnanti e il Comitato di Quartiere “Insieme per Colle Fiorito”, ha detto Lombardo.

“È stata un’iniziativa partecipata e ricca di significato. Vedere i bambini correre, giocare e sorridere nel nuovo spazio a loro dedicato ha regalato a tutti noi momenti di gioia condivisa. Un sentito grazie e i complimenti a chi ha reso possibile questo progetto così prezioso per i più piccoli. L’ennesima dimostrazione dell’impegno straordinario dei volontari di Retake Guidonia, che da anni dedicano tempo ed energie al decoro urbano e alla crescita civica della nostra Città. Non smetterò mai di ringraziarli”, ha concluso il sindaco.

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