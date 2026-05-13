Il Bioparco di Roma: educazione e conservazione

Tra i giardini zoologici più antichi d’Europa, il Bioparco di Roma è uno dei luoghi più visitati della Capitale. Inaugurato il 5 gennaio 1911, si estende per 17 ettari, nella zona Nord di Villa Borghese, e ad oggi ospita 150 specie diverse di animali e centinaia di piante, tra le quali alcune molto rare.

Da diversi anni il Bioparco di Roma fa parte della European Association of Zoos and Acquariums (EAZA), un ente europeo che si occupa della conservazione della biodiversità e del benessere animale nei parchi zoologici e non solo. Questo ha portato ad un nuovo approccio etico riguardo gli ambienti che abitano, primo fra tutti la rimozione delle sbarre. Inoltre, nessuno degli animali del bioparco è prelevato dalla natura, ma proviene da altri giardini zoologici o preso in affidamento dopo sequestri da parte delle autorità giudiziarie a causa di maltrattamenti. Grazie al programma European Endangered Species, le specie del bioparco sono tutelate a livello sanitario e lo scambio continuo con altri parchi permette una variazione delle linee genetiche al fine di evitare gravi problemi di salute: questo lavoro di ha permesso anche il rilascio in natura di diversi esemplari.

Alla base del lavoro del Bioparco di Roma c’è l’educazione ambientale. Ogni anno circa 30.000 studenti visitano questo luogo, partecipando ad eventi ed attività didattiche organizzate dal parco. Numerosi sono gli eventi mediatici, con il fine di una divulgazione sempre più ampia sulla conservazione delle specie e dei loro habitat. In un periodo storico dove il cambiamento climatico mette in pericolo numerosi ecosistemi, il lavoro del Bioparco di Roma si rivela fondamentale per limitare il rischio estinzione di specie che ogni giorno vengono messe in pericolo.