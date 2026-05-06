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Il sindaco Innocenzi annuncia: “Dopo 10 anni attivati i distaccamenti della Polizia Locale a Tivoli Terme e Villa Adriana”

Emanuele Rossi
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Emanuele Rossi
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Polizia Locale - dal comunicato del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi
Polizia Locale - dal comunicato del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

La sicurezza è un tema di primissimo piano, che questa Amministrazione sta affrontando in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Per questo, dal 4 maggio abbiamo attivato i distaccamenti territoriali della Polizia Locale a Tivoli Terme e Villa Adriana.

Pertanto ci sarà un controllo ed un presidio del territorio più capillare, attivo e vicino alla cittadinanza: controlli di soste irregolari, di viabilità, dei terreni incolti e della infortunistica, saranno fra le loro funzioni, insieme ai compiti di polizia amministrativa, riguardanti verifiche negli esercizi commerciali e pubblici.

Saranno a disposizione cinque unità: un funzionario responsabile, un sottufficiale e tre agenti, che garantiranno l’apertura tutti i giorni a settimana alterne.

La legalità ed il rispetto del quieto vivere devono essere tutelati in ogni quartiere della Città. Con questo risultato dimostriamo che lo si può fare.

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