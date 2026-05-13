Guidonia, via Roma di nuovo pedonale per una città da vivere: arriva il sì della commissione consiliare Commercio

Dopo 14 anni dalla prima proposta e 4 anni di confronto nell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo, arriva oggi il via libera della commissione consiliare al Commercio (presieduta da Lucrezia Cataldo) alla pedonalizzazione di un tratto di Via Roma, nel cuore della città. Ora al centro del dibattito, le fasce orarie da rendere pedonali nei fine settimana. A rivelare il passaggio fatto in Commissione è stato il consigliere comunale e membro della commissione Commercio Mario Lomuscio (Partito democratico) sui suoi canali social. “La pedonalizzazione di Via Roma non è solo un cambio di viabilità, ma un segnale preciso. Volere una città da vivere, non solo da attraversare”, il commento di Lomuscio.

Una vecchia proposta

In realtà l’idea di pedonalizzare via Roma nel tratto compreso tra piazza Baracca e l’intersezione con via Montelucci (altezza bar Lanciani) viene da Lontano. Risale addirittura al 2012. Quando l’allora capogruppo del Pdl in consiglio comunale, e oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Bertucci, propose di chiudere al traffico proprio quel tratto conosciuto come ‘nobile’ del Corso cittadino. “Una proposta che si pone l’obiettivo di creare un grande spazio per la socializzazione in pieno centro città”, spiegava Bertucci. “Un’area dedicata ai pedoni, e quindi in particolare alle famiglie ma non solo, che può contribuire a stimolare l’economia del territorio. Attraverso la creazione di questo spazio sarà possibile abbattere lo smog e il rumore consequenziali al traffico veicolare cittadino”. Il progetto ipotizzato prevedeva l’attivazione dell’area pedonale tutti i giorni nel periodo estivo e nei weekend durante il resto dell’anno, con orari da individuare insieme al corpo di Polizia Municipale. Si ricorda, inoltre, una fase sperimentale durata alcuni fine settimana nel giugno del 2024, quando via Roma nel tratto in oggetto venne chiusa al traffico proprio sotto l’amministrazione Lombardo. E ancora, su proposta dell’assessore Valentina Torresi, nel periodo 9 maggio 13 luglio del 2025, per permettere la realizzazione degli eventi che si sono tenuti la scorsa estate, tra questi, ovviamente, il Fairylands Celtic Festival.

I prossimi passi

Con il sì odierno della commissione Commercio, il consiglio comunale è chiamato ora a dare un impegno concreto per avviare le procedure per istituire l’area pedonale nella circoscrizione di Guidonia e dare mandato alla Polizia Municipale di individuare gli orari opportuni in cui la chiusura al traffico risulti utile alla cittadinanza,. Si dovrà, inoltre valutare, in accordo con il comando dei Vigili, l’installazione di dissuasori mobili di traffico per garantire il rispetto dell’area pedonale e l’incolumità dei cittadini.