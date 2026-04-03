Roma Capitale, 1.430 nuove assunzioni nel 2026. Il sindaco Roberto Gualtieri: “Il nostro impegno continua”

La giunta di Roma Capitale ha approvato, nella seduta di giovedì 2 aprile, il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che prevede l’assunzione di 1.430 nuovi dipendenti nel corso del 2026. Le assunzioni previste riguarderanno vari profili, e, nel dettaglio, saranno 808 vincitori di concorso per funzionari, istruttori e operatori qualificati; 20 operatori per servizi di trasporto (autisti) tramite scorrimento di graduatoria; 9 funzionari tecnici per un programma specifico finanziato con fondi Por-Fesr 2021-2027; 150 istruttori di Polizia Locale tramite scorrimento di graduatoria; 80 insegnanti per le scuole dell’infanzia tramite concorso; 70 educatrici di asilo nido tramite riallineamento di profilo; oltre 30 nuovi dirigenti e decine di unità da impiegare nel settore scuola e funzionari dell’Avvocatura, psicologi, operatori di servizi sociali e altri profili.

Il PIAO è lo strumento unico di programmazione di Roma Capitale. Il provvedimento approvato contiene, tra le altre cose, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale all’interno del quale sono inserite le previsioni assunzionali per il prossimo futuro.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato di una attuazione puntuale delle linee programmatiche dell’amministrazione. “Continua – ha spiegato – la nostra azione di rafforzamento dei ranghi dei dipendenti di Roma Capitale. Nelle prossime settimane prenderanno servizio tutti i vincitori dei 10 concorsi pubblicati e conclusi l’anno scorso a tempo di record”.

“A queste assunzioni – ha concluso Gualtieri – se ne affiancheranno molte altre che realizzeremo in particolare scorrendo nostre graduatorie e assorbendo nei nostri ruoli il personale in comando in modo da superare abbondantemente entro fine anno la quota di 1.400 ingressi. Il nostro lavoro per rendere la macchina amministrativa di Roma Capitale sempre più forte non è ancora finito.”