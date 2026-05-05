Tivoli scende in campo per la prevenzione: il 7 giugno la camminata solidale con ‘Komen Italia’

Una passeggiata di solidarietà per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per la lotta ai tumori del seno. Domenica 7 giugno 2026, la Città di Tivoli ospiterà la camminata di beneficenza organizzata in collaborazione con ‘Komen Italia‘, associazione da anni in prima linea nella lotta ai tumori del seno. Ne dà comunicazione l’amministrazione comunale sui canali social ufficiali.

La partenza è prevista da Piazza Garibaldi e il corteo attraverserà le vie principali del Centro Cittadino, in una giornata dedicata alla socialità, alla consapevolezza e al sostegno concreto alla ricerca. Un evento nazionale per una causa che riguarda tutti. La camminata di Tivoli si inserisce in un circuito di rilevanza nazionale che, nella scorsa edizione, ha coinvolto quattordici regioni italiane. Un segnale forte di come la prevenzione e la solidarietà possano unire intere comunità.

I numeri della prevenzione

Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno in Italia, il tumore del seno rappresenta ancora oggi la neoplasia più diffusa tra le donne. L’incidenza è in costante aumento, ma la diagnosi precoce aumenta significativamente le possibilità di cura efficace. Si stima che oltre un terzo dei tumori al seno potrebbe essere evitato attraverso l’adozione di corretti stili di vita e controlli regolari. Manifestazioni come questa hanno proprio l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per ridurre l’impatto della malattia.

Una giornata aperta a tutti

L’iniziativa è rivolta a donne, uomini e bambini: perché la prevenzione e il sostegno alla ricerca sono una responsabilità condivisa. Sarà un’occasione per informarsi, confrontarsi e contribuire attivamente a una causa che tocca da vicino migliaia di famiglie.

Dettagli e modalità di partecipazione

Tutti i dettagli relativi a orari, iscrizioni, percorsi e kit di partecipazione saranno disponibili nella locandina ufficiale, di prossima diffusione sui canali istituzionali del Comune di Tivoli e di ‘Komen Italia’. I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti a ‘Komen Italia’ per sostenere i progetti di prevenzione, assistenza alle donne operate e finanziamento della ricerca scientifica.