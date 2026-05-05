Roma, Campidoglio: il sindaco Roberto Gualtieri accoglie gli oltre 500 nuovi dipendenti vincitori dei concorsi 2025

“Da oggi fate parte di una grande squadra. Il vostro contributo sarà fondamentale per Roma”, così il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri questa mattina (martedì 5 maggio), nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, dove ha dato ufficialmente il benvenuto agli oltre 500 nuovi dipendenti vincitori dei concorsi pubblici indetti e svoltisi nel corso del 2025.

Presenti alla cerimonia anche il vice Capo di Gabinetto Giulio Bugarini, il Capo di Gabinetto Alberto Stancanelli, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Angelo Ottavianelli e la dirigente Lucia Roncaccia.

“Questi concorsi erano per noi importantissimi. Abbiamo raggiunto un bel risultato frutto di un grande impegno e sforzo logistico da parte degli uffici del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane”, ha dichiarato Gualtieri durante il suo intervento. “Negli anni l’amministrazione si è ridotta nei numeri e ha visto un innalzamento dell’età media. Abbiamo quindi lavorato per invertire questo trend, con l’obiettivo di dimostrare che non è vero che qui non si possa lavorare bene e dare servizi. Abbiamo scelto di impegnarci per rilanciare la città. Registriamo una maggiore fiducia dei cittadini nel lavoro dell’Amministrazione, ma non intendiamo rilassarci e vogliamo fare ancora meglio e di più”.

I nuovi dipendenti che hanno preso servizio oggi sono prevalentemente istruttori e funzionari dei servizi tecnici e amministrativi. Buona parte dei vincitori dei concorsi per gli altri profili professionali ha già preso servizio nelle scorse settimane.

In chiusura, il sindaco ha rivolto un messaggio diretto ai nuovi assunti: “Quello che farete avrà un impatto concreto sulla vita della nostra città. È una grande responsabilità che richiede il massimo impegno di tutti: da oggi fate parte di una grande squadra e il vostro contributo sarà fondamentale in questo cammino intrapreso dalla nostra amata Roma”.