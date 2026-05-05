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Roma, Campidoglio: il sindaco Roberto Gualtieri accoglie gli oltre 500 nuovi dipendenti vincitori dei concorsi 2025

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Redazione
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“Da oggi fate parte di una grande squadra. Il vostro contributo sarà fondamentale per Roma”, così il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri questa mattina (martedì 5 maggio), nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, dove ha dato ufficialmente il benvenuto agli oltre 500 nuovi dipendenti vincitori dei concorsi pubblici indetti e svoltisi nel corso del 2025.

Presenti alla cerimonia anche il vice Capo di Gabinetto Giulio Bugarini, il Capo di Gabinetto Alberto Stancanelli, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Angelo Ottavianelli e la dirigente Lucia Roncaccia.

“Questi concorsi erano per noi importantissimi. Abbiamo raggiunto un bel risultato frutto di un grande impegno e sforzo logistico da parte degli uffici del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane”, ha dichiarato Gualtieri durante il suo intervento. “Negli anni l’amministrazione si è ridotta nei numeri e ha visto un innalzamento dell’età media. Abbiamo quindi lavorato per invertire questo trend, con l’obiettivo di dimostrare che non è vero che qui non si possa lavorare bene e dare servizi. Abbiamo scelto di impegnarci per rilanciare la città. Registriamo una maggiore fiducia dei cittadini nel lavoro dell’Amministrazione, ma non intendiamo rilassarci e vogliamo fare ancora meglio e di più”.

I nuovi dipendenti che hanno preso servizio oggi sono prevalentemente istruttori e funzionari dei servizi tecnici e amministrativi. Buona parte dei vincitori dei concorsi per gli altri profili professionali ha già preso servizio nelle scorse settimane.

In chiusura, il sindaco ha rivolto un messaggio diretto ai nuovi assunti: “Quello che farete avrà un impatto concreto sulla vita della nostra città. È una grande responsabilità che richiede il massimo impegno di tutti: da oggi fate parte di una grande squadra e il vostro contributo sarà fondamentale in questo cammino intrapreso dalla nostra amata Roma”.

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