Guidonia, conto alla rovescia per ‘Comix Park’: torna la tre giorni di spettacoli, performance e intrattenimento

Dall’8 al 10 maggio 2026, a Guidonia, patrocinato dalla Città di Guidonia Montecelio e dalla Regione Lazio, si svolgerà il ‘Comix Park’. Tre giorni pensati per coinvolgere un pubblico trasversale, tra spettacoli dal vivo, musica, cosplay e attività interattive. Un evento, a ingresso gratuito, atteso dagli appassionati di cultura pop, fumetto e intrattenimento.

Si parte venerdì 8 maggio con l’apertura degli stand e un pomeriggio interamente dedicato al fenomeno K-Pop, tra contest, performance e uno show serale ispirato a KPop Demon Hunters. A chiudere la serata, un viaggio musicale tra le colonne sonore più amate di film e serie TV.

Sabato 9 maggio il festival entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi: la gara cosplay, vero cuore pulsante della manifestazione. Sul palco si alterneranno poi spettacoli e performance, tra cui il live di Claudio Bastoni, duelli scenografici con spade laser e un quiz dedicato agli anni ’80, fino al gran finale con le sigle Disney reinterpretate dal vivo.

Domenica 10 maggio spazio alle famiglie e agli ospiti speciali. Tra i momenti più attesi, la presenza di Giovanni Muciaccia, protagonista di un coinvolgente live creativo che richiama l’iconico Art Attack. Non mancherà un tributo a Michael Jackson, in occasione dell’uscita del nuovo film dedicato al Re del Pop, e incontri ravvicinati con professionisti del doppiaggio come Stefano Dori. La chiusura affidata alle sigle di anime e cartoni, da cantare insieme alla prima Cartoon Band che unisce, insieme al canto e alla musica, la lingua dei segni.

“Il nostro Comune si prepara ad accogliere un evento che richiamerà numerosi visitatori e appassionati, un appuntamento capace di valorizzare il territorio e creare nuove occasioni di incontro per la comunità – dichiara il sindaco Mauro Lombardo -. Ringraziamo fin d’ora tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione del Comix Park e tutte le persone che parteciperanno all’evento, contribuendo a rendere questa iniziativa una ulteriore opportunità di crescita e di promozione per la nostra Città”.