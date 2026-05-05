Guidonia, “Neanche con una rosa”: grande partecipazione al progetto promosso dalle Politiche giovanili

Istituzioni, scuola e sport insieme per promuovere la cultura del rispetto e prevenire la violenza. Si è conclusa questa mattina, presso la Biblioteca comunale, la tappa di Guidonia Montecelio del progetto nazionale “Neanche con una rosa”. L’iniziativa è dedicata alla promozione della cultura del rispetto e alla prevenzione di ogni forma di violenza, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

L’incontro, rivolto agli studenti delle scuole secondarie del territorio, ha registrato una forte partecipazione e ha creato un importante spazio di dialogo tra istituzioni, esperti e comunità educante. I temi al centro del confronto, sono stati il riconoscimento dei segnali precoci di violenza, la costruzione di relazioni sane e consapevole, il ruolo dello sport come strumento di inclusione, educazione e prevenzione.

Hanno preso parte all’iniziativa Mauro Lombardo, il sindaco di Guidonia Montecelio; Antonino Viti, Presidente Acsi; Mario Pozzi, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello Sport; Cristina Rossi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Guidonia Montecelio.

“Investire sui giovani significa costruire comunità più consapevoli e responsabili. Come amministrazione siamo impegnati a sostenere percorsi di sensibilizzazione e cittadinanza attiva. L’incontro di oggi è stato molto partecipato e tutti gli interventi hanno evidenziato l’importanza di diffondere una cultura fondata sulla dignità, sul rispetto e sulla responsabilità condivisa”, ha detto Mauro Lombardi.

Il progetto

“Neanche con una rosa” nasce per coinvolgere direttamente le nuove generazioni in un percorso educativo che contrasti stereotipi, discriminazioni e violenza, utilizzando anche lo sport come linguaggio universale di crescita e coesione sociale.