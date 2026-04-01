Guidonia, via libera alla terza edizione del “Social Tour”, la giunta delibera e ‘impegna’ 10.000 euro 

Il Comune di Guidonia Montecelio sosterrà la terza edizione del progetto “Social Tour Guidonia Montecelio 2026″, una iniziativa che promuove la sensibilizzazione sui temi del disagio sociale, come bullismo, salute mentale e inclusione, attraverso arte, musica e sport.

Lo ha deciso la giunta comunale del sindaco Mauro Lombardo con l’adozione della delibera n.39 del 30 marzo, giunta in approvazione su proposta dell’assessore alla Cultura, Politiche giovanili, Istruzione Michele Venturiello. Quest’anno l’evento avrà luogo dal 22 al 24 maggio, così si legge nell’atto. Come di consueto, l’organizzazione si occuperà della promozione e realizzazione di eventi culturali, spettacoli teatrali a tema sociale, attività sportive inclusive e partecipative, senza dimenticare “Il Social Village” con laboratori, performance artistiche e concerti.

Il Comune di Guidonia Montecelio sosterrà l’iniziativa con la concessione del patrocinio, e una compartecipazione economica alle spese fino a 3.000,00 euro, mettendo, inoltre, a disposizione beni e servizi comunali. Obiettivi dell’evento, restano la promozione, la coesione territoriale, il benessere psico-sociale della comunità, con particolare attenzione alle giovani generazioni. “Tali finalità – si legge in delibera – sono perseguite anche mediante iniziative culturali, educative e sportive, realizzate in collaborazione con soggetti privati e realtà associative, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale”.

Nelle due edizioni precedenti, il “Social Tour” ha fatto registrare una significativa partecipazione di pubblico e ha avuto un rilevante impatto sociale e culturale. L’organizzazione anche quest’anno sarà affidata alla società Coffee Records Srl con sede a Roma, che il 5 marzo scorso aveva presentato una “articolata proposta progettuale, per la realizzazione dell’iniziativa “Social Tour Guidonia Montecelio 2026”, si legge ancora nell’atto. Previsto anche il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche mediante il progetto “Lascia parlare le tue mani”, finalizzato alla promozione della LIS e dell’inclusione. L’edizione 2026 introduce, inoltre, elementi innovativi in ambito di sostenibilità energetica e partecipazione attiva, con installazioni interattive e dispositivi per la produzione di energia da parte del pubblico.

“La spesa a carico dell’Ente – a titolo di compartecipazione alle spese, si legge ancora nella delibera – non potrà superare un importo massimo di 3.000,00 euro specificando che essa troverà complessiva copertura finanziaria nel capitolo 4065/80 del bilancio di previsione 2026/2028 (annualità 2026) e potrà essere erogata solo a seguito di rendicontazione che dovrà riguardare la parte spese e la parte entrate”.

“La spesa per la diretta acquisizione dei servizi (quali quelli di comunicazione), necessari per la realizzazione dell’iniziativa, acquistati direttamente dall’Ente, per dare immediato impulso alla sua diffusione e conoscenza sul territorio, non potrà superare, invece, un importo massimo di 7.000,00 euro (iva esclusa)”.