Ambasciatrice palestinese a Tivoli, il sindaco Innocenzi: “L’avrei accolta, ma nessun invito all’Amministrazione”

Nel corso della giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori la Città di Tivoli ha accolto Mona Abuamara, Ambasciatrice della Palestina in Italia. La sua visita è stata organizzata grazie al percorso di “Tivoli Città del Dialogo e della Pace”, che ha dedicato un evento alla Palestina alle Scuderie Estensi dalle ore 16 alle 20. Tra i promotori dell’iniziativa ci sono stati la Anpi di Tivoli e la Cgil. Ciò che ha sorpreso è stata la mancata presenza proprio del Sindaco Marco Innocenzi. La massima carica del comune ha spiegato sui propri :

Sono felice che l’Ambasciatrice di Palestina in Italia, S.E. Mona Abuamara, venga nella nostra Tivoli. Quel che ci rammarica è che – a poche ore dalla conferenza – i promotori dell’iniziativa non hanno fatto pervenire alcun invito alla nostra Amministrazione. La partecipazione di una tale personalità illustre, ad una conferenza presso le Scuderie Estensi, dovrebbe essere per tutti noi motivo di orgoglio e una possibilità per dibattere di temi importanti. Come Sindaco avrei accolto volentieri l’Ambasciatrice, partecipando anche alla conferenza e promuovendo l’idea di confronto che gli stessi organizzatori hanno sottolineato nella loro nota inviata alla stampa. La necessità di dialogo è sempre stata un punto chiave in qualsiasi iniziativa abbia partecipato: è un punto chiave del nostro programma politico che abbiamo sottolineato numerose volte, non ultima il 25 aprile. Quando si è Sindaco lo si è di tutti, si è unicamente al servizio della Città e pertanto ritengo necessaria un’apertura a qualsiasi idea e auspico che lo stesso possa essere fatto dagli altri”.

Il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha chiuso la sua nota appellandosi direttamente all’Ambasciatrice Mona Abuamara: