Tivoli, misure straordinarie di contrasto alla malamovida e sicurezza urbana: se ne discute in consiglio comunale

È convocata per mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 09:30, la seduta ordinaria del consiglio comunale di Tivoli presso Palazzo San Bernardino. I lavori si apriranno con due interrogazioni di rilievo: la prima, a risposta orale urgente, riguarda l’area Roccabruna e la sentenza TAR n. 3411/2026, con particolare attenzione alle soluzioni pubbliche per l’impianto sportivo di Villa Adriana; la seconda verte sull’interruzione del percorso per la candidatura di “Tivoli Capitale Italiana della Cultura 2029”.

Numerose sono le mozioni all’ordine del giorno. Sul fronte sicurezza e territorio, saranno discussi il piano straordinario “Protocollo Aniene 2026” per la sicurezza idrogeologica e la richiesta di misure straordinarie di controllo a seguito dei gravi episodi di violenza del 17-18 aprile scorso, oltre agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del centro anziani di Villa Adriana. In tema di viabilità, prevista la revisione della disciplina della ZTL del centro storico-medievale a tutela dei residenti e per una maggiore equità tariffaria.

Tra i temi sociali e amministrativi, all’ordine del giorno c’è l’atto di indirizzo per l’applicazione dei criteri di “dignità salariale” negli appalti comunali ai sensi del d.lgs. 36/2023; il ripristino del monte ore OEPAC in conformità ai PEI e la mozione di solidarietà al popolo iraniano con condanna delle violazioni dei diritti umani. Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai temi economico-finanziari con l’approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2025, la ratifica di due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 e il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

In materia di urbanistica e lavori pubblici, il Consiglio discuterà l’assegnazione in diritto di superficie alla cooperativa edilizia Spazio ’84 a r.l. delle aree del comparto A della variante al Piano di Zona n. 3 “Adrianella”, e l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità per la rotatoria di piazza Saragat sulla SP 33ª Empolitana, con dichiarazione di pubblica utilità e delega ad Astral Spa. quale soggetto attuatore.