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Guidonia, torna il campetto dell’oratorio all’Albuccione. Il sindaco Lombardo: “È aggregazione, educazione e comunità” 

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Redazione
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Una bellissima serata per il quartiere e la città intera quella di ieri (martedì 28 aprile) per l’inaugurazione del campetto di calcio dell’oratorio della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, zona Albuccione intitolato a “Stefano Salvatori”. Al taglio del nastro, oltre alle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, era presente l’ex calciatore della Roma Antonio Tempestilli. L’evento si è svolto all’insegna dei valori dello sport e dell’amicizia, dopo la benedizione da parte del parroco don Daniele Masciadri, i bambini delle scuole calcio hanno giocato partite amichevoli. In serata è andata in scena la prima edizione dell “Oratorio Albuccione Supercup“, mini torneo formato da quattro squadre tra cui le due finaliste del 2° Memorial Stefano Salvatori”.

Il grazie delle istituzioni comunali è andato ai progettisti, alle maestranze che hanno lavorato per restituire uno spazio riqualificato, alla parrocchia, all’impegno comune che ha permesso di intercettare un importante finanziamento regionale. Una bellissima struttura finalmente a disposizione di tutti i bambini e ragazzi della comunità.   

“L’opera è stata realizzata anche grazie al contributo di quasi 50mila euro della Regione Lazio – ha sottolineato il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo -. Ancora una volta, lo sport si conferma uno straordinario strumento di condivisione e inclusione. Un nuovo spazio per i ragazzi, per le famiglie e per tutto il quartiere. Il calcetto all’oratorio non è solo sport, è aggregazione, educazione e comunità”.

“Il campo da calcetto della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes dell’Albuccione torna a nuova vita: uno spazio riqualificato, sicuro e accogliente per ragazzi e famiglie. Un risultato reso possibile grazie al bando della Regione Lazio, che ha sostenuto un progetto nato dall’impegno e dalla visione della parrocchia e di Don Daniele. Un’iniziativa lodevole che si inserisce però in un lavoro più ampio e condiviso: un percorso costruito passo dopo passo, attraverso un confronto costante tra istituzioni, comunità e realtà del territorio. Un esempio concreto di collaborazione a 360 gradi, dove sinergie e responsabilità condivise producono risultati tangibili per tutta la comunità”, scrive sui suoi social il consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci di Fratelli d’Italia.

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