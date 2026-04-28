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Monterotondo, mobilità inclusiva: ‘Pulminoamico’ triplica il sostegno alle persone in difficoltà

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Redazione
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‘Pulminoamico’ consegna il terzo mezzo attrezzato in pochi anni e questo è un risultato concreto. Significa più autonomia per le ragazze e i ragazzi de ‘Il Pungiglione Cooperativa Sociale’ e una comunità che risponde presente alle fragilità. Tre mezzi non sono scontati, e sono la dimostrazione che il progetto funziona, che sponsor e realtà del territorio ci credono davvero, e che la mobilità inclusiva a Monterotondo sta diventando strutturale, non un’iniziativa una tantum.

È stato consegnato lunedì 27 aprile il terzo mezzo attrezzato per il trasporto di persone in difficoltà. Una iniziativa sociale nata grazie alla collaborazione tra l’associazione ‘Puliminoamico’ e ‘Il Pungiglione’. Presente anche il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone. Il terzo pulmino garantirà più spostamenti, più autonomia, più inclusione. “Grazie a tutte le aziende e gli sponsor che rendono possibile tutto questo”, ha scritto Varone sui canali social ufficiali dell’Eente. 

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