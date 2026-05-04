Monterotondo, “Generiamo cultura, costruiamo comunità”: il Comune finanzia con 30mila euro i migliori progetti

Al via l’Avviso pubblico 2026 per contributi e sovvenzioni alle attività culturali, stanziati 29.600 euro più l’uso gratuito di Teatro, Museo e Biblioteca. La giunta comunale di Monterotondo, su proposta dell’assessore alla Cultura Alessandra Clementini, ha approvato l’atto di Indirizzo “Monterotondo Città per la Cultura – Generiamo cultura, costruiamo comunità” che dà il via all’Avviso pubblico 2026 per la concessione di contributi e sovvenzioni a sostegno di progetti culturali, artistici e ricreativi di interesse sociale. L’obiettivo, è quello di ampliare e diversificare l’offerta culturale cittadina, renderla accessibile e inclusiva per tutte le fasce d’età, rafforzando il senso di comunità. Tutte le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione degli eventi natalizi che potranno svolgersi fino al 6 gennaio 2027.

La dotazione complessiva è di 29.600 euro, a cui si aggiungono benefici indiretti sotto forma di concessione gratuita degli spazi culturali istituzionali: Teatro F. Ramarini, Museo Archeologico e Multimediale di Palazzo Orsini-Barberini e Sala della Biblioteca Comunale nella Torre Civica.

L’Avviso, gestito operativamente dalla Fondazione ICM, si articola in 9 ambiti tematici:

Cultura di pace e intercultura: €1.500 per eventi e laboratori in spazi pubblici che favoriscano dialogo e inclusione. Memoria storica: €5.000 per iniziative su Resistenza, libertà, democrazia e commemorazioni civiche. Reti associative: €4.000 per progetti culturali promossi da reti consolidate, anche informali. Patrimonio culturale: €1.600 per valorizzare il Museo Archeologico con linguaggi innovativi e inclusivi. Incluso uso gratuito del museo. Attività per bambine e bambini: €2.000 per laboratori artistici, lettura e sviluppo emotivo nei luoghi della cultura. “Il gusto della Cultura”: €6.000 per eventi diffusi aperti alla cittadinanza: presentazioni, spettacoli, mostre, workshop. “Estate Eretina” e “La Luce della Città”: €8.000 per la programmazione estiva e natalizia. Richieste minimo 2 proposte per soggetto. Spazi culturali gratuiti: concessione di Teatro, Museo e Biblioteca per 7 eventi complessivi, con ingresso gratuito. Festival musicali: €1.500 per concerti, laboratori e sperimentazione musicale aperta alla città.

Possono presentare domanda associazioni e soggetti di cui all’art. 3 DCC 3/2010, singolarmente o in rete. Ogni soggetto può presentare una sola istanza. La sovvenzione copre fino al 100% del sostegno richiesto, il contributo fino al 60%. Per Alessandra Clementini, “con questo bando investiamo sulla cultura come bene comune e leva di coesione sociale. Vogliamo che Monterotondo sia una città viva 12 mesi l’anno, dove ogni quartiere, dal centro alle periferie, diventi palcoscenico di incontro. Le associazioni sono il cuore pulsante di questa visione: a loro mettiamo a disposizione risorse e spazi per generare cultura e costruire comunità.”