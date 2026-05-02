Primavera 4, impresa Guidonia Montecelio: Cavese eliminata. Finale contro il Sorrento

La Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc è in finale e sfiderà il Sorrento per conquistare il titolo nazionale. Nei prossimi giorni tutte le informazioni sull’ultimo atto. L’impresa della squadra allenata da Tommaso Rocchi si compie a Cava de’ Tirreni dove arriva un successo sofferto per 2-1 che rinforza il 3-1 dell’andata.

Nel tentativo di recuperare lo svantaggio dell’andata, la Cavese si porta subito all’attacco e dopo appena due minuti fallisce una grande opportunità con Galletti che vola sulla sua destra a deviare, a mano aperta, il penalty battuto dal bomber Addeo. Inizia così la grande giornata dell’estremo difensore che respinge di piede anche su Amato e con i pugni sul fendente di De Rosa. Improvvisamente passa in vantaggio il Guidonia Montecelio 1937 Fc: punizione di Iannuzzi raccolta da Di Carlo che in girata trova l’angolino più lontano.

La Cavese si ributta ancora più in attacco. Galletti vola sul colpo di testa di Addeo, Cappa in spaccata mette alto e di nuovo il numero uno ospite esce bene di piede. Nel secondo minuto del recupero della prima frazione il clamoroso raddoppio guidoniano: Veselji lancia Francia in profondità, dribbling sul portiere e gol a porta vuota.

Nel secondo tempo il Guidonia Montecelio 1937 Fc si copre e lascia pochi spazi agli avversari che al 21’ tornano in partita con il gol di testa del neo entrato Falcetti. I guidoniani difendono bene e in contropiede potrebbero colpire di nuovo ma Manzo è bravissimo con uno scatto a mandare in angolo il tiro di Bafaro. Sempre di piede Galletti respinge il tiro di Stanzione da distanza ravvicinata mentre vola sulla punizione di Bisogno. Non c’è più tempo, alla Cavese vengono a mancare forze ed entusiasmo.

“Ai ragazzi faccio i complimenti per come sono cresciuti e per come hanno interpretato tutta la stagione. Il Sorrento non ha mai perso in tutto l’anno, ha elementi di qualità che giocano insieme da molto. Sappiamo il loro valore e faremo di tutto per farci trovare pronti e all’altezza”, un soddisfatto mister Tommaso Rocchi al termine della sfida.