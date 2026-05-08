Tivoli, in arrivo 5 milioni di euro per quattro interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico

Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno che assegna al Comune di Tivoli quattro importanti finanziamenti per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico. Un risultato strategico che consentirà di intervenire su criticità storiche del territorio senza gravare sulle casse comunali. A darne comunicazione, l’amministrazione del sindaco Marco Innocenzi sui canali social istituzionali.

Gli interventi finanziati

L’amministrazione comunale, grazie all’accesso a fondi sovra-comunali, realizzerà i seguenti interventi: manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Strada Arci; manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità del Centro Storico; messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria e dell’infanzia “Igino Giordani”; mitigazione e riduzione del rischio idrogeologico attraverso interventi di difesa del suolo e regimentazione delle acque del Fosso delle Prata.

“Si tratta di risorse fondamentali che ci permettono di affrontare nodi critici per la sicurezza e la vivibilità della nostra città” – commentano dall’amministrazione comunale -. Questi 5 milioni di euro, ottenuti da enti sovra-comunali, rappresentano un passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita a Tivoli. Interveniamo su strade, scuole e corsi d’acqua con l’obiettivo di prevenire il rischio e rendere il territorio più sicuro e moderno”.

Gli interventi previsti coniugano messa in sicurezza e sostenibilità, oltre alla riduzione del rischio idrogeologico, il progetto sulla scuola “Igino Giordani” porterà anche un significativo efficientamento energetico dell’edificio. “L’amministrazione continuerà a lavorare per intercettare ulteriori risorse nazionali ed europee, garantendo lo sviluppo infrastrutturale della Città nel pieno rispetto della sostenibilità economica”, concludono dall’amministrazione.