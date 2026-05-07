Fonte Nuova celebra il fascino senza tempo: domenica 10 maggio torna il ‘Raduno d’Auto e Moto d’Epoca’

I motori tornano a ruggire nel cuore di Fonte Nuova. Il Club Fonte Nuova Auto e Moto d’Epoca organizza la nuova edizione del raduno dedicato a collezionisti, appassionati e famiglie, per una giornata che unisce storia, passione e convivialità.

Il programma

Ore 8:30 – Ritrovo e sfilata: Via dei Platani si accende con l’eleganza di vetture e motociclette che hanno segnato la storia dell’automobilismo e del motociclismo italiano e internazionale.

Ore 10:00 – 13:00 – Mostra statica: I mezzi resteranno esposti al pubblico. Possibilità di dialogare con proprietari e restauratori per scoprire aneddoti e dettagli tecnici.

Tutto il giorno – Mercatino vintage: Stand con ricambi originali, memorabilia, modellismo, oggettistica d’epoca e curiosità per collezionisti.

Ore 13:00 – Aperitivo e pranzo sociale: Momento conviviale organizzato dal Club per condividere la passione in compagnia di vecchi e nuovi amici.

“L’obiettivo è tenere viva la cultura motoristica e valorizzare il territorio”, dice il Presidente del Club Fonte Nuova Auto e Moto d’Epoca. “Ogni veicolo racconta un pezzo di storia industriale e sociale del nostro Paese. Vogliamo che i giovani possano toccarla con mano.”

Viabilità e divieti

In occasione della manifestazione, l’Ordinanza comunale n. del 20/04/2026 dispone, domenica 10 maggio 2026 dalle ore 06:30 alle ore 13:00, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree: