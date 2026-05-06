Fonte Nuova, interventi di manutenzione del Verde pubblico: sfalcio, diserbo e potature in tutto il territorio comunale

“Cura del territorio e decoro urbano sono una priorità. Fondamentale la continuità del lavoro e la collaborazione dei cittadini”, così il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni sui canali social istituzionali.

Proseguono senza sosta gli interventi di diserbo, sfalcio e potatura nei giardini pubblici del Comune di Fonte Nuova. Le attività, coordinate quotidianamente dall’ufficio Ambiente guidato dall’architetto Alessia Di Pilato, con il supporto dell’assessore Lorena Colasanti e degli operatori incaricati, rientrano nel piano di manutenzione programmata volto a garantire cura, pulizia e decoro su tutto il territorio comunale.

“Si tratta di un impegno che portiamo avanti con costanza” dichiara il sindaco. “Il nostro lavoro si basa su due elementi fondamentali. Il primo è la continuità degli interventi, che ci permette di coprire progressivamente tutte le aree del Comune. Il secondo è la collaborazione e la comprensione dei cittadini, indispensabili per ottenere risultati concreti e duraturi”.

Negli ultimi giorni le squadre hanno operato nei giardini pubblici. Il cronoprogramma prevede che nei prossimi giorni le attività proseguiranno lungo le strade di competenza comunale.

L’amministrazione comunale ribadisce che la cura del territorio rappresenta una priorità assoluta e conferma l’impegno a portare avanti con determinazione tutte le azioni necessarie a migliorare la vivibilità e il decoro della città.