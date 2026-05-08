Mentana, rigenerazione via Tre Novembre, la Lega denuncia: “1,4 ml di fondi PNRR spesi, ma l’opera è già da rifare”

Lavori di rifacimento di via Tre Novembre e pedonalizzazione dell’area. Gli interventi di rigenerazione urbana finanziati con 1,4 milioni di fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e ultimati a maggio 2025 finiscono in un esposto presentato dalla Lega alla Corte dei Conti del Lazio e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. A darne notizia, il consigliere comunale del Carroccio Eugenia Federici sui sui canali social.

“A meno di un anno dalla fine dei lavori, l’opera presenta criticità evidenti: lastre lapidee instabili e pericolose, pietre già lesionate e ampie porzioni di pavimentazione in pietra sostituite con asfalto, in difformità rispetto al progetto approvato. Il risultato è un cantiere continuo di ripristini che sta creando disagi a residenti e attività commerciali”, si legge. Tra le problematiche segnalate nell’esposto figurano anche l’assenza di una separazione fisica tra carreggiata e area pedonale e la scarsa visibilità di alcuni stalli di sosta, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza di pedoni e automobilisti.

“Il progetto era stato presentato come un intervento moderno e qualificante per Mentana. Oggi i cittadini si ritrovano un’opera già deteriorata e rattoppata”, dichiarano i consiglieri leghisti firmatari dell’esposto. Il punto più grave è che, nonostante i difetti emersi e i lavori di ripristino già necessari, l’amministrazione avrebbe proceduto alla liquidazione finale dei pagamenti all’impresa esecutrice”.

Per queste ragioni è stato chiesto alla Corte dei Conti di verificare eventuali responsabilità per danno erariale e alla Procura della Repubblica di accertare la piena regolarità dell’esecuzione dei lavori e della gestione contabile dell’appalto PNRR. “La comunità di Mentana ha diritto a trasparenza e spiegazioni chiare. Non possiamo permettere che un progetto che doveva riqualificare la città si trasformi in un costo aggiuntivo per i cittadini”.