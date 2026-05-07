Monterotondo, lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti: il sindaco nomina 9 nuovi ispettori ambientali

Questa mattina (giovedì 7 maggio) il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha firmato i decreti di nomina di 9 nuove Guardie Ambientali. Si tratta di un potenziamento concreto dell’attività di vigilanza sul territorio comunale. Le operatrici e gli operatori nominati hanno ricevuto la qualifica di Pubblico ufficiale e, ai sensi di legge, hanno poteri di accertamento delle violazioni in materia ambientale.

Obiettivo dell’iniziativa

Contrastare con fermezza l’abbandono dei rifiuti e il deposito incontrollato, fenomeni che danneggiano la salute pubblica, il decoro urbano e gravano economicamente sull’intera collettività.

Le attività delle Guardie Ambientali

Le nuove figure opereranno in sinergia con gli uffici comunali e le forze di Polizia e si occuperanno di vigilanza; controllo diretto sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative alla gestione dei rifiuti; presidio delle aree sensibili: monitoraggio di parchi, giardini pubblici, isole ecologiche e centri di raccolta per prevenire comportamenti irrispettosi. Svolgeranno, inoltre, compiti di Polizia amministrativa e di accertamento delle infrazioni in materia di tutela ambientale e decoro cittadino, con relativa attività sanzionatoria, di educazione al conferimento con una attività informativa rivolta alla cittadinanza sulle corrette modalità della raccolta differenziata.

“L’amministrazione comunale intende perseguire ogni azione necessaria per combattere il degrado ambientale. La nomina di oggi rappresenta uno strumento operativo in più per garantire che le regole del vivere civile siano rispettate da tutte e tutti”, si legge nella nota diffusa sui canali social istituzionali.

Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo che ha firmato i decreti di nomina ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare “all’assessore all’Ambiente, Luigi Cavalli, per aver seguito con determinazione l’iter che ha portato alla nomina, dotando la città di uno strumento fondamentale per la tutela del bene comune”.