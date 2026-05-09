Sarri preoccupato dopo la netta sconfitta della Lazio contro l’Inter

Maurizio Sarri su tutte le furie dopo la netta sconfitta della sua Lazio contro l’Inter nella 36esima giornata del campionato di Serie A. Si replica mercoledì sera con la finale della Coppa Italia, sempre allo Stadio Olimpico e con lo stesso avversario: “L’Inter ha fatto una partita normalissima, senza spingere molto. Noi dobbiamo essere cattivi in fase difensiva e propositivi in quella offensiva. Più colpa nostra che merito loro in questo match dove abbiamo avuto una approccio molle, dimostrandoci passivi. Sul primo gol dell’Inter i nostri avversari hanno portato in attacco solo due giocatori quando in quelle situazioni se ne portano sei, eppure abbiamo subito la rete. Nel secondo gol sono riusciti a fare cinque passaggi dentro la nostra area. Nel nostro gioco una costante fino a quando siamo rimasti in undici: nessun movimento senza palla. Il rosso da Romagnoli è da Var, la dinamica era da ammonizione. Visto come abbiamo reagito in inferiorità numerica aspetto più mentale che fisico in questa sconfitta. Avevamo qualche possibilità di agganciare l’Atalanta al settimo posto ma in campo non abbiamo dimostrato di crederci. E’ stato umiliante nel nostro stadio sentire solo il tifo dell’Inter. Analogie con i rivali? La squadra di Chivu ha delle fasi di palleggio di ottimo livello, ma giocano con un modulo diverso e attaccanti con caratteristiche diverse. Penso che mercoledì non faremo un approccio come questo ma resta la loro superiorità. Ad una prima analisi sembra che il problema di Cancellieri sia solo un affaticamento, valuteremo le condizioni di Rovella e Cataldi. Zaccagni ha una forte contusione, c’è ottimismo”.

La partita è un monologo dell’Inter campione d’Italia che si dimostra in grande forma e forse questa è la preoccupazione più grande per Maurizio Sarri. Dopo sei minuti rimessa laterale di Bisseck, sponda di Thuram e girata di Lautaro Martinez per il vantaggio interista. Al 10′ Thuram conclude sull’esterno della rete dopo una respinta di Motta. Al 39′ assist di Lautaro Martinez per Susic che la piazza bene per il raddoppio. All’inizio del secondo tempo Motta stoppa Bisseck parando in due tempi una conclusione sul primo palo. La Lazio resta in dieci a seguito dell’espulsione di Romagnoli per un brutto fallo a centrocampo. Cartellino pesante perché il difensore centrale salterà il derby del prossimo turno. Un minuto dopo Isaksen ha una grande occasione che Carlos Augusto sventa sulla linea della porta. Poi Martinez si guadagna gli applausi con una bella parata sempre su Isaksen all’altezza del primo palo. Gara completamente chiusa quando Bonny serve Mkhitaryan che si libera bene e scaraventa in porta.

La Lazio lo sa: l’unica strada per l’Europa è la vittoria della Coppa Italia.