Tivoli, ’78° Sagra del Pizzutello’: la giunta punta ad ottenere 20mila euro di contributo dalla Regione Lazio

L’amministrazione comunale punta ad ottenere 20mila euro dalla Regione Lazio per l’organizzazione e la promozione della 78° edizione della storica ‘Sagra del Pizzutello’. Lo stabilisce la delibera n.87 approvata dalla giunta municipale nella seduta di martedì 14 aprile.

Un atto che dà mandato al dirigente di avanzare richiesta di contributo economico, partecipando alla ‘manifestazione d’interesse’ sulla ‘valorizzazione delle tradizioni storiche e popolari’ (rivolta ai Comuni, Circoscrizioni e associazioni Proloco iscritte all’Albo), avviata dalla Regione Lazio. L’avviso pubblico scade alle ore 12 di domani, giovedì 16 aprile ed è inserito nel ‘Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, anno 2026’ (ex L.R. n. 26/2007, art. 31, comma 3).

L’adesione alla ‘manifestazione d’interesse’ con il il progetto dal titolo ‘Il gusto della tradizione. 78° Sagra del Pizzutello di Tivoli’ è arrivata su proposta degli assessori Vincenzo Tropiano e Clizia Lauri, rispettivamente delegati al Personale e Sportello Europa il primo, al Turismo, Sport e Attività produttive la seconda.

Si tratta, si legge nella delibera, di dare seguito “coerentemente alle linee operative di mandato dell’amministrazione; di promuovere e incentivare iniziative di promozione sociale, culturale e turistiche al fine di valorizzare il territorio e la comunità, attraverso interventi integrati rivolti a cittadini, scuole e visitatori, rafforzando l’identità locale e il turismo sostenibile, attraverso manifestazioni culturali, storico-naturalistiche, valorizzazione prodotti enogastronomici e tradizioni locali”.

La richiesta di contributo è di 20.000,00 euro. Senza, al momento prevedere alcun cofinanziamento da parte dell’Ente comunale anche se, si legge in delibera, “l’eventuale differenza negativa tra costo totale e contributo regionale sarà coperta con risorse di bilancio dell’Ente”, mentre “la rendicontazione dovrà interessare l’intero costo del progetto, pena la riduzione proporzionale del contributo”.

La Sagra del Pizzutello di Tivoli è una storica celebrazione dell’omonima uva da tavola (“uva corna”). Una tradizione secolare, nata il 2 ottobre 1845 in occasione della visita di Papa Gregorio XVI in visita ai lavori di deviazione dell’Aniene. La popolazione accolse il Papa decorando le strade con grappoli di uva pizzutello e pergolese. Da 77 anni (l’ultima edizione risale all’agosto scorso) la Sagra celebra la cultura e la tradizione agricola tiburtina con il coinvolgimento dei “pizzutellari” e degustazioni in Piazza Garibaldi e visite storiche.