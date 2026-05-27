Guidonia, al via la nuova control room con videosorveglianza diretta su Piazza della Repubblica a Villalba

Con determinazione dirigenziale è stato disposto l’affidamento diretto a una società specializzata per lo spostamento della stazione base della centrale operativa della Polizia Locale presso la nuova control room, in fase di realizzazione al piano superiore della sede di viale Roma.

La control room rientra tra gli interventi della linea programmatica “Guidonia sicura e legale” e nasce per potenziare la sicurezza urbana e il presidio del territorio. l’infrastruttura integrerà in un unico ambiente operativo le funzioni di coordinamento, monitoraggio e gestione delle attività della Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire interventi più tempestivi e una risposta più efficace alle esigenze dei cittadini.

Nella giornata di ieri martedì 26 maggio si è svolta anche la presa in carico dell’impianto di videosorveglianza di Piazza della Repubblica, a Villalba, precedentemente gestito da una società esterna. La Polizia Locale è ora in grado di visualizzare in tempo reale le immagini e acquisire le registrazioni di una delle piazze più frequentate della città, spesso interessata da episodi di degrado.

Per il comandante della Polizia Locale, Paolo Rossi, “gli apparati radio sono strumenti essenziali per la comunicazione tra pattuglie e centrale. il trasferimento della stazione base nella nuova control room assicurerà continuità operativa, migliorerà la qualità delle comunicazioni e supporterà meglio le attività quotidiane di vigilanza, controllo del traffico, sicurezza stradale e tutela del territorio”.

Il sindaco Mauro Lombardo, attraverso i canali social istituzionali, ha ribadito come “la control room, una volta attiva, permetterà di integrare sistemi di videosorveglianza, banche dati operative e geolocalizzazione delle pattuglie. avremo una visione più completa e aggiornata delle dinamiche urbane. è un passo concreto verso una città più sicura, più controllata e più capace di prevenire e contrastare fenomeni di degrado, illegalità e inciviltà”.