Guidonia, nuova pista di atletica alla Sorgente: il Comune chiama un architetto esperto in impiantistica sportiva 

Sarà un ‘Polo sportivo’ completo e all’avanguardia quello che si sta realizzando nella zona della Sorgente (adiacente al Palasport) al Bivio di Guidonia. Ora il Comune si affida a un architetto esperto di impiantistica sportiva per accelerare i tempi, e gli attribuisce un incarico di assistente al Rup (Responsabile unico del procedimento) per condurre in porto un’opera considerata strategica dall’amministrazione del sindaco Mauro Lombardo. Lo stabilisce la determina n.22 del 3 aprile 2026 (pubblicata venerdì 10 sull’albo pretorio online del Comune) a firma del dirigente ai Lavori pubblici Flavio Fabbietti.

Si tratta di una nuova struttura sportiva dedicata all’atletica leggera, e di un’area che potrà essere utilizzata anche per il rugby e per molte altre discipline. Un’opera per la cui realizzazione il Comune di Guidonia Montecelio, nel 2024, aveva ricevuto un “finanziamento di 1.300.000 euro” nell’ambito degli interventi previsti in occasione del ‘Giubileo della Chiesa Cattolica 2025’, per un nuovo polo sportivo multifunzionale, composto da pista e campo d’atletica, area parcheggi e completamento della viabilità di via delle Gerbere a Colle Fiorito. Una infrastruttura sportiva che nelle intenzioni degli amministratori sarà in grado di consegnare ai cittadini ‘una cittadella della Sport’ (per via della vicinanza al Palasport) e completare il recupero urbanistico del Bivio di Guidonia.

Proprio per supportare la fase di progettazione esecutiva dell’opera, già disposta, si è resa necessaria la nomina di un professionista esterno all’Ente, individuato nell’architetto romano Mauro Schiavone, il quale è specializzato proprio nella progettazione, e in interventi di riqualificazione e recupero dell’impiantistica sportiva. La determinazione di affidamento, impegna inoltre la somma di 9.541,62 euro, oltre spese e oneri, per un totale lordo complessivo di 13.922,36 euro.

I lavori di realizzazione, già affidati alla ditta Satema Srl per un importo di poco superiore al milione di euro, avevano preso il via lo scorso luglio con i primi interventi salvo poi subire dei rallentamenti. Come si apprende da fonti vicine all’assessorato ai LL.PP, dovuti principalmente alla necessità di sistemare contestualmente la viabilità nell’area con una nuova rotatoria prevista in prossimità del liceo Majorana, tra viale Roma e la Sorgente, la cui progettazione ha richiesto ulteriori approfondimenti tecnici.

“Sta nascendo un vero e proprio polo sportivo, immerso nel verde, pensato per l’attività all’aria aperta e accessibile a tutta la città, grazie alla sua posizione baricentrica e strategica”, fanno sapere dal Comune.

“Un progetto interamente finanziato con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (gestiti dalla struttura commissariale straordinaria per il Giubileo 2025 del sindaco della Città Metropolitana di Roma Roberto Gualtieri e del suo delegato Marco Vincenzi ndg), che l’amministrazione Comunale ha saputo intercettare con lungimiranza e preparazione. Farsi trovare pronti, avere progetti nel cassetto e visione chiara: è così che una città può crescere davvero. Lo sport, il verde, la condivisione: Guidonia Montecelio cambia volto, con spazi nuovi che nascono per il benessere della comunità e delle future generazioni”.