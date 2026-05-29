Guidonia, sicurezza urbana: ordinanza per il contrasto all’abuso di alcol nelle ore notturne 

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha adottato una nuova ordinanza sindacale per contrastare i fenomeni di degrado, turbativa dell’ordine pubblico e violazione della quiete dei residenti legati all’abuso di bevande alcoliche nelle ore serali e notturne. Il provvedimento, in vigore dal 5 giugno al 4 luglio 2026, si inserisce nel quadro normativo nazionale in materia di sicurezza urbana e tutela della salute pubblica. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni dei cittadini e gli interventi delle Forze dell’Ordine, che hanno rilevato criticità connesse alla vendita serale di alcolici, anche a minori, e alla conseguente formazione di assembramenti presso esercizi di vicinato e attività artigianali.

Le misure previste dalle ore 21.00 alle ore 05.00

Su tutto il territorio comunale saranno applicate le seguenti disposizioni:

Chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di qualsiasi esercente, inclusi distributori automatici e circoli privati. Sono escluse le attività di somministrazione. Divieto di vendita per asporto e somministrazione in contenitori di vetro o lattine, salvo servizio assistito al tavolo o utilizzo di bicchieri in vetro secondo gli usi commerciali. Divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, ad eccezione delle aree destinate a eventi patrocinati dal Comune e limitatamente alla loro durata.

Restano confermate le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana che vietano l’uso di alcol in luoghi pubblici quando arrechi pregiudizio al decoro o alla sicurezza, nonché il divieto assoluto di cessione di alcol ai minori.

Sanzioni

Le violazioni dell’ordinanza comportano sanzioni amministrative pari a 2.500 euro, che salgono a 5.000 euro in caso di reiterazione, con possibile sospensione dell’attività fino a quindici giorni. Per il consumo in luogo pubblico è prevista una sanzione di 500 euro. Nei casi previsti dalla legge potrà essere applicata la misura del DACUR, Divieto di Accesso alle Aree Urbane.

Coordinamento con il Comune di Tivoli

L’Amministrazione opererà in coordinamento con il Comune di Tivoli per il controllo congiunto delle aree di confine, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2024.

Dichiarazioni del sindaco Mauro Lombardo

“Con questa ordinanza interveniamo in modo deciso per tutelare la sicurezza urbana, la quiete dei residenti e il decoro dei nostri spazi pubblici. Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento significativo di episodi legati all’abuso di alcol nelle ore serali e notturne, con ricadute sulla vivibilità dei quartieri e sulla serenità delle famiglie. Era necessario un provvedimento chiaro, proporzionato e tempestivo, soprattutto in vista della stagione estiva, quando questi fenomeni tendono ad acuirsi. L’obiettivo non è penalizzare le attività economiche, ma garantire un equilibrio tra libertà d’impresa e tutela dell’interesse pubblico, della salute e della sicurezza. Ringrazio il Comune di Tivoli per la collaborazione nelle aree di confine: il coordinamento tra amministrazioni è fondamentale per rendere efficaci i controlli e prevenire comportamenti elusivi. Confidiamo nel senso di responsabilità della comunità e degli operatori commerciali, convinti che solo attraverso un impegno collettivo sia possibile garantire una città più sicura, ordinata e vivibile per tutti”.