Guidonia, prevenzione degli incendi estivi: c’è l’ordinanza del sindaco Mauro Lombardo 

Con apposita ordinanza sindacale contingibile e urgente, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di misure straordinarie per la prevenzione degli incendi boschivi che sarà in vigore dal 15 giugno al 30 settembre 2026, periodo dichiarato di massima pericolosità. Il provvedimento nasce dall’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica, il patrimonio ambientale e le infrastrutture del territorio durante i mesi estivi, notoriamente più a rischio per le alte temperature e la siccità.

Principali disposizioni

L’ordinanza impone a tutti i proprietari, conduttori e detentori di terreni, giardini, aree incolte e scarpate l’obbligo di mantenerli costantemente puliti, attraverso la rimozione di erba secca, sterpaglie, rovi, ramaglie e rifiuti di qualsiasi natura. Nel periodo indicato sono tassativamente vietati l’accensione di fuochi e l’uso di fiamme libere; le attività pirotecniche, inclusi fuochi d’artificio e lanterne volanti; la bruciatura di residui vegetali e scarti agricoli.

Obblighi per Enti e Attività produttive

Gli Enti gestori di strade, ferrovie, elettrodotti e altre infrastrutture sono tenuti a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza e delle relative fasce di rispetto. Le attività produttive considerate a rischio dovranno trasmettere al Comune i propri piani di emergenza antincendio, indicando i nominativi e i recapiti dei referenti reperibili.

Sanzioni e controllo

La Polizia Locale e gli organi competenti effettueranno controlli a tappeto su tutto il territorio comunale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. In caso di inadempienza, il Comune procederà con intervento sostitutivo per la messa in sicurezza delle aree, addebitando ai responsabili i costi sostenuti.

L’appello del sindaco

“L’ordinanza è uno strumento di tutela collettiva”, scrive il sindaco Mauro Lombardo. “La prevenzione degli incendi richiede la collaborazione di tutti i cittadini. Bastano piccoli gesti di attenzione e il rispetto delle regole per evitare danni ingenti al territorio e pericoli per la popolazione.” I cittadini sono invitati a segnalare situazioni di potenziale rischio al Comando di Polizia Locale o al numero unico per le emergenze.