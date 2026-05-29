Sopralluogo a sorpresa del sindaco di Roma al Teatro Valle, Gualtieri: “Riapertura prevista il 16 ottobre”  

Dopo l’imponente restauro, il sipario si rialza con Pirandello e Francesco Piccolo. Il prossimo 16 ottobre 2026 il Teatro Valle di Roma riapre ufficialmente al pubblico, a conclusione di un delicato e straordinario intervento di riqualificazione che ha restituito alla città uno dei suoi luoghi culturali più preziosi, alla vigilia dei 300 anni dalla fondazione. Lo ha detto il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri durante un sopralluogo effettuato giovedì 28 maggio.

I lavori

Il cantiere, andato avanti senza sosta, ha interessato l’intero complesso: restauro conservativo della sala storica settecentesca, eliminazione delle barriere architettoniche per garantire la piena accessibilità, modernizzazione completa del palcoscenico e degli impianti tecnologici, realizzazione della nuova vasca antincendio. Un’opera complessa e necessaria per adeguare il teatro agli standard contemporanei senza tradirne l’identità storica.

L’inaugurazione

Per la serata inaugurale si è scelto di ripartire da una pagina leggendaria della storia del teatro italiano: il debutto di “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, andato in scena proprio al Valle il 9 maggio 1921. Quella notte passò alla storia come uno dei più clamorosi fiaschi del teatro italiano, con il pubblico diviso tra fischi e applausi, e segnò allo stesso tempo la nascita di un capolavoro assoluto della drammaturgia mondiale. Sarà Francesco Piccolo a riportare in vita quella incredibile notte di teatro, con un racconto inedito scritto e interpretato per l’occasione.

“Vanno avanti senza sosta i lavori di riqualificazione di uno dei teatri più belli e più importanti del mondo, un intervento delicatissimo e importante che sta riportando a nuova vita un luogo che il prossimo anno compirà 300 anni. Un gioiello della storia della cultura italiana ed europea. I fregi sono stati riportati al loro splendore grazie al restauro e la zona dei camerini, che si sviluppa su cinque piani, è stata rifatta completamente, perché erano inagibili”, ha detto il sindaco durante il sopralluogo.

Il sindaco ha mostrato i nuovi palchetti, i camerini restaurati, il palco. E c’è un particolare che colpisce: una scalinata in cui si leggono una serie di scritte in rosa: “No racism”, “No sexism”, “No violence”, “No homophobia”. Un’eredità del periodo dell’occupazione del teatro, che si è deciso di mantenere perché il Valle “dopo la sua chiusura fu occupato e fu una stagione di grande sperimentazione, a cui parteciparono molti artisti e di cui abbiamo voluto tenere alcune tracce”, ha sottolineato Gualtieri.