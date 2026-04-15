Tivoli, l’Unione Inquilini denuncia lo stato delle case popolari di Borgonovo: “Ci sono perdite di acqua e eternit”

Un appello alle istituzioni da parte dell’Unione Inquilini Tivoli per la situazione di grave emergenza in cui si trovano le case popolari di via Archigene 17 a Borgonovo. Gabriele Catini ha raccolto prove documentali importanti. “La situazione case ATER è tragica. Perdite di acqua, muri caduti e anche un tubo fatto di eternit. Chiediamo all’ente di gestione delle case popolari e al Comune di Tivoli di intervenire immediatamente. Non è possibile che persone che pagano l’affitto ogni mese regolarmente debbano vivere in questo modo”.