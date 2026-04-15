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Tivoli, l’Unione Inquilini denuncia lo stato delle case popolari di Borgonovo: “Ci sono perdite di acqua e eternit”

Emanuele Rossi
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Emanuele Rossi
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Case popolari Tivoli (da Unione Inquilini Tivoli)
Case popolari Tivoli (da Unione Inquilini Tivoli)

Un appello alle istituzioni da parte dell’Unione Inquilini Tivoli per la situazione di grave emergenza in cui si trovano le case popolari di via Archigene 17 a Borgonovo. Gabriele Catini ha raccolto prove documentali importanti. “La situazione case ATER è tragica. Perdite di acqua, muri caduti e anche un tubo fatto di eternit. Chiediamo all’ente di gestione delle case popolari e al Comune di Tivoli di intervenire immediatamente. Non è possibile che persone che pagano l’affitto ogni mese regolarmente debbano vivere in questo modo”.

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