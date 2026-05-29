Gli eventi del week-end

Un fine settimana più lungo del solito grazie alla Festa della Repubblica di martedì 2 giugno. Vediamo cosa fare in queste giornate che cominciano a sapere di estate.

Iniziamo proprio con la consueta parata del 2 giugno a Roma. In occasione dei festeggiamenti per gli ottant’anni della Repubblica, nel pomeriggio le più alte cariche dello Stato presenzieranno alla tradizionale parata che avrà luogo nel centro città. A sfilare, come da tradizione, volontari, operatori sanitari, insegnati, magistrati e forze di difesa. Sempre a Roma, dalla sera del 28 maggio prende il via il tradizionale appuntamento del Cinema in Festa. Piazza San Cosimato e i parchi di Monte Ciocci e della Cervelletta ospiteranno retrospettive ed anteprime dedicate a registi italiani e internazionali, con ospiti di rilievo come le registe Alice Rohrwacher e Jane Campion. Palombara Sabina (RM) dà il via alla 98a edizione della Sagra delle Cerase, la sagra delle ciliegie più antica d’Europa. La prima sfilata dei carri per le vie della città è venerdì 29 maggio, per poi entrare nel vivo dei festeggiamenti dal 2 al 7 giugno. A Bocchignano (RI), dal 30 maggio al primo giugno torna il Sabina jazz festival. I grandi nomi del panorama del jazz italiano si esibiranno in variazioni musicali, jazz delle origini e classico, in un appuntamento che si ripete da diciassette anni.

Un fine settimana che segna l’avvio della stagione estiva. Storia, tradizione, musica e cinema tornano a far rivivere le piazze in un vero e proprio assaggio d’estate.