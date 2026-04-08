“Walk for the Cure”, Guidonia indossa (ancora) il ‘Rosa solidale’ contro il tumore del seno

Save the date: domenica 19 aprile 2026. Per la seconda volta la terza città del Lazio si tinge di rosa per dire “no” al tumore del seno e “sì” alla cultura della prevenzione che deve iniziare in giovanissima età.

Torna “Walk for the Cure – Guidonia in Rosa“, l’evento solidale a favore dei progetti Komen Italia e della ricerca sul tumore al seno. L’evento è aperto a tutti e l’appuntamento, per chi volesse partecipare, fissato a partire dalle ore 8:30 in Piazza dei Caduti di Nassiriya a Guidonia centro. Per aderire sarà necessaria una donazione minima di 10 euro. Importante novità introdotta per questa seconda edizione, il coinvolgimento degli istituti scolastici della città. Lo scopo: sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura della prevenzione delle malattie oncologiche, del tumore del seno in particolare, che ogni anno in Italia colpisce oltre 55mila persone con una previsione di superare i 65mila nuovi casi nel 2030.

Dopo il successo della prima edizione tenuta nel 2025, che ha visto la partecipazione record di 1.200 persone e una raccolta fondi di 12.225 euro a favore di Komen Italia, quale contributo alla ricerca sul tumore del seno, il Comune di Guidonia Montecelio torna a concedere il patrocinio gratuito agli organizzatori di questo evento solidale tra i più importanti per l’alto scopo che si prefigge.

L’iniziativa è ideata e organizzata da Mirko Boemi e Anna Bonato, direttori artistici di Mab Studio ASD Guidonia e realizzata in collaborazione con Didi Sport Guidonia. Al centro della giornata, una passeggiata solidale di 4 chilometri, pensata come un’esperienza tra arte, musica e condivisione. In prima linea, anche l’Associazione Commercianti di Guidonia a fianco di Komen Italia, organizzazione impegnata dall’anno 2000 nella lotta ai tumori al seno e nella tutela della salute delle donne. Aperto il consueto Pink Point, spazio dedicato a salute, prevenzione e sport, pensato con il coinvolgimento di professionisti.

Il percorso

Partenza da Piazza dei Caduti di Nassiriya (Pinetina di Guidonia), il corteo proseguirà per Viale Leonardo da Vinci; Via Chiorboli; Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto; Via Adorno Camarotta; Piazza Giacomo Matteotti; Via Vincenzo Lunardi; Via Umberto Maddalena; Viale dell’Unione; Stazione Ferroviaria Guidonia Montecelio; Via Augusto Bordin; Via Cecilia Metella; Via Roma fino al rientro in Piazza dei Caduti di Nassiriya.

Gli eventi

La mattinata si concluderà con il concerto live “Combattente”, con i giovani ballerini di Mab Studio e le performance di Alessandra Filippi, Serena Bernadette Mastrosimone, Corinne Di Giacomo, Valentina Naselli, Luca Giubilei, Virgilio Avosani e Mirko Boemi, che presenterà il brano inedito “Rosax4”, dedicato alle donne in rosa e a Komen Italia.

Il programma

– 08:30 – Apertura Pink Point e accoglienza partecipanti ultime iscrizioni, ritiro T-shirt

– 10:00 – Cerimonia di apertura

– 10:30 – Partenza della camminata solidale (circa 4 km)

– 12:00 – Cerimonia di chiusura e concerto live “Combattente”