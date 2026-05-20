Guidonia, ‘Social Tour’ 2026 tra musica, sport e inclusione. Il sindaco: “Le energie migliori della nostra comunità” 

Torna per la terza edizione il ‘Social Tour‘, il festival diffuso e gratuito che dal 22 al 24 maggio 2026 trasformerà Guidonia Montecelio in uno spazio di incontro, ascolto e partecipazione. Tre giornate dedicate a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale, con ingresso libero per tutti gli eventi.

Un’edizione ricca e articolata, pensata per attraversare luoghi diversi della città e coinvolgere pubblici differenti, mantenendo al centro l’idea della cultura come spazio di relazione e crescita condivisa. Musica, teatro, sport, laboratori e testimonianze compongono un programma che valorizza le differenze, promuove la condivisione e restituisce centralità ai luoghi pubblici come spazi vivi di comunità.

Il programma

Il Social Tour 2026 si apre giovedì 22 maggio alle ore 18:30 al Teatro Imperiale di Piazza Matteotti, con una serata condotta da Carlotta De Cesaris. Tra gli ospiti, la cantautrice Liléi, l’illusionista Matteo Fraziano, vincitore di Tú sí que vales, e lo spettacolo “Cuore di ciccia” della Compagnia Teatro dell’Applauso.

Nelle giornate del 23 e 24 maggio il festival prosegue con concerti, sport inclusivo, laboratori e incontri. Sul palco si alterneranno Zero Assoluto, Shade, Mirko Frezza, La Scelta, Ludovico Fremont, Mario Ermito e altri artisti, insieme ad associazioni del territorio e realtà impegnate nel sociale.

“Lasciate da parte l’idea di un semplice evento. Il ‘Social Tour’ è un catalizzatore: un crocevia dove mondi diversi si incontrano, dialogano e cambiano le cose. Non cerchiamo spettatori, ma persone che partecipino, creino, reinventino legami con occhi nuovi”, ha detto Mattia Del Forno, ideatore del festival insieme ad Alessia Croce consigliere comunale e Coffee Records, la società a responsabilità limitata romana che cura e realizza l’evento.

“Il ‘Social Tour’ è un appuntamento che valorizza la nostra comunità e le sue energie migliori”, il commento del sindaco Mauro Lombardo. “Per tre giorni Guidonia Montecelio diventa uno spazio aperto di cultura, sport e inclusione, dove cittadini, associazioni e istituzioni costruiscono insieme occasioni di incontro e partecipazione. Ringraziamo gli organizzatori e tutte le realtà coinvolte per un programma che rafforza il senso di appartenenza e promuove una Città più attenta, accogliente e condivisa”.

Patrocini e organizzazione. La manifestazione è ideata e realizzata da Mattia Del Forno, Alessia Croce e Coffee Records, con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio, Regione Lazio, ASL Roma 5 e Comitato Italiano Paralimpico. Il ‘Social Tour’ conferma anche per il 2026 la propria vocazione a costruire occasioni concrete di comunità attraverso un cartellone che intreccia spettacolo, testimonianze, laboratori, sport inclusivo e sensibilizzazione sociale.