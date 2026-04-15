Guidonia, parroco amatissimo, morì in un incidente stradale. Ora la giunta vuole intitolargli la piazza

È stato un parroco amatissimo nella comunità di fedeli. La sua esistenza terrena terminò tragicamente in un giorno della tarda primavera di 11 anni fa sulla A12 Roma Civitavecchia, nel tratto compreso tra Torrimpietra Cerveteri, quando la sua vettura venne violentemente tamponata da un mezzo pesante. In tutti questi anni don Andrea Iannilli è rimasto nel cuore dei tanti che lo hanno conosciuto. Per queste ragioni, l’attuale parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova, nel gennaio scorso, ha chiesto al sindaco Mauro Lombardo di poter ricordare il Monsignore con una strada o una piazza a lui intitolate.

Così, su indicazione proprio di Lombardo, il dirigente dell’Area I Pierluigi Floridi ha formalizzato la richiesta nella delibera (la n.45) approvata nella seduta di giunta di lunedì 13 aprile. L’indirizzo dell’esecutivo dovrà ora essere valutato dalla Prefettura di Roma – sentiti la Società Romana di Storia Patria e la Soprintendenza Beni Culturali – a cui spetta l’ultima parola in materia di toponomastica. “La proposta rispetta il ‘requisito decennale’ – si legge nell’atto – in quanto Monsignor Iannilli è deceduto il 01/06/2015, e quindi rispetta la Legge 1188/1927 che impone almeno 10 anni dal decesso. Favorevole e unanime anche il parere della commissione Toponomastica del Comune di Guidonia Montecelio, arrivato il 26 febbraio scorso”.

Chi era Monsignor Andrea Iannilli (1927-2015)

Ordinato sacerdote nel 1950 dal Vescovo Luigi Faveri, è stato parroco di San Giuseppe Artigiano a Villanova dal 1953 al 2002. Costruì la chiesa parrocchiale, la canonica, la sala parrocchiale, la casa del viceparroco e un impianto sportivo, e realizzò la chiesa con un asilo infantile e la casa canonica a Campolimpido. Fondò inoltre la parrocchia de La Botte dotandola delle strutture pastorali. Oltre ad essere molto conosciuto nella comunità cattolica di Villanova, don Andrea è stato anche preside della scuola media Don Milani di Villanova di Guidonia quando la sua sede era in via Anco Marzio. Dopo il 2002 continuò come confessore e guida spirituale.

L’area da intitolare

La giunta ha individuato anche il luogo da intitolare alla memoria di don. Andrea Iannilli. Sarà lo slargo da poco asfaltato dove sarà trasferito il mercato settimanale di Villanova, adiacente al centro bocciofilo, tra via Cavour e via Carlo Alberto.