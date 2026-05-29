Roma, via Cola di Rienzo, dietro le vecchie vetrine riaffiora la storia: due manifesti degli anni ’40 

Stamattina (venerdì 29 maggio) gli interventi degli operatori per mettere in sicurezza i reperti, i quali verranno esposti al nuovo mercato dell’Unità del Primo Municipio. Si tratta di frammenti inediti della memoria urbana, tornati alla luce in via Cola di Rienzo durante i lavori di rimozione di alcune vecchie strutture commerciali. Due manifesti originali risalenti agli anni ’40, rimasti nascosti per oltre ottant’anni dietro le vetrine di un negozio nel quartiere Prati.

Il ritrovamento è stato possibile grazie alla prontezza di alcuni cittadini che, notate le antiche affissioni, hanno immediatamente allertato la pubblica amministrazione e vigilato sui reperti fino all’arrivo degli esperti.

Il Primo Municipio si è attivato con urgenza per la messa in sicurezza dei materiali. Le operazioni di recupero e conservazione sono state condotte con il supporto dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro della Direzione Generale Archivi. Decisivo l’intervento del direttore Tarasco, che ha consentito l’avvio tempestivo delle procedure di rimozione specializzata.

“Si tratta di un raro esempio di memoria visiva sopravvissuta al tempo e alle trasformazioni urbanistiche,” dichiarano dal Primo Municipio. “Questi manifesti restituiscono uno scorcio autentico della vita cittadina nella Roma del dopoguerra e meritano di essere restituiti alla collettività.”

L’obiettivo ora è la valorizzazione permanente. Sono già in corso le interlocuzioni con gli uffici competenti per individuare una collocazione dei manifesti all’interno del nuovo Mercato dell’Unità, al termine dei lavori di riqualificazione della struttura. L’intento è trasformare un ritrovamento fortuito in patrimonio condiviso, a disposizione di cittadini e visitatori. (foto dal sito di Roma Capitale)