Santa Lucia di Fonte Nuova, lavori ultimati all’ufficio postale. E il sindaco fa il punto sui progetti finanziati dal PNRR

I lavori di adeguamento sismico di competenza dell’amministrazione comunale si sono conclusi lo scorso 31 marzo, “secondo il cronoprogramma”. La riconsegna dell’immobile, tuttavia, è slittata a questa settimana per via delle festività pasquali. I locali di via Campania a Santa Lucia di Fonte Nuova tornano così nella disponibilità di Poste Italiane. A darne notizia, il sindaco Umberto Falcioni sui canali social ufficiali.

Lo stabile dell’ufficio postale è stato soggetto a chiusure per lavori durati alcuni mesi, con la presenza di una struttura provvisoria allestita nel piazzale antistante. Periodo durante il quale, in sede provvisoria, il punto di riferimento principale dell’utenza è stato l’ufficio di Tor Lupara in Via Nomentana.

“Alla data del 31 marzo, come da programma, si sono conclusi gli interventi di adeguamento sismico di competenza dell’Amministrazione comunale, la consegna dell’immobile è slittata a questa settimana perchè ci sono state le festività pasquali – scrive Falcioni -. I locali torneranno ora nella disponibilità di Poste Italiane, che provvederà all’allestimento interno degli arredi. Auspichiamo che, nei tempi più brevi possibili, la struttura possa tornare pienamente fruibile al pubblico”.

Per Falcioni è stata anche l’occasione per fare il punto sugli altri interventi finanziati dal PNRR in corso nella frazione di Santa Lucia. “A via Campania sono in fase di completamento le nuove aule della scuola materna; a via Lago di Bracciano sono in via di ultimazione i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola materna. Questi interventi – ha spiegato il sindaco – consentiranno di trasferire le classi attualmente presenti in via Appennini, contribuendo a decongestionare il plesso e migliorare la qualità degli spazi per studenti e personale”.

“Al Centro anziani di Santa Lucia, i lavori sono ripresi e confidiamo possano concludersi nei tempi previsti, mentre la realizzazione del percorso benessere tra via Marche e via Ventotene è prevista entro la fine dell’estate, quale ulteriore intervento finanziato con i fondi PNRR per il territorio di Santa Lucia – ha concluso Falcioni -. Continueremo a monitorare con attenzione l’avanzamento di tutti i cantieri, aggiornando costantemente la cittadinanza sugli sviluppi”.