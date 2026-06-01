Fonte Nuova, 48ª Sagra delle Rose: il sindaco Umberto Falcioni celebra sui social l’orgoglio della sua comunità 

“Che grande emozione vivere ancora una volta questa splendida tradizione della nostra comunità.” Con queste parole il sindaco Umberto Falcioni ha commentato sui social ufficiali la sfilata dei carri allegorici della 48ª Sagra delle Rose, svoltasi sabato 30 maggio a Fonte Nuova, tra gli appuntamenti più importanti e rappresentativi del territorio.

Per il secondo anno consecutivo da primo cittadino, il sindaco ha assistito a una manifestazione in continua crescita: “Anno dopo anno i carri sono sempre più belli e curati nei dettagli, le coreografie sempre più coinvolgenti e i costumi straordinari, frutto di mesi di lavoro, passione e creatività. Uno spettacolo che riesce ogni volta a emozionare e a rendere orgoglioso tutto il nostro comune”, ha scritto il sindaco.

Un sentito ringraziamento ha voluto rivolgerlo a tutti i protagonisti della serata: carristi, ballerini, figuranti, volontari e all’associazione Quelli della Sagra, che “dietro le quinte hanno lavorato con impegno e dedizione per regalare alla comunità una serata indimenticabile.” Particolare apprezzamento è stato espresso per l’impegno diretto di alcuni membri dell’amministrazione comunale nella realizzazione dei carri allegorici: “È questo il nostro senso di comunità: lavorare insieme, condividere sacrifici, idee ed entusiasmo per custodire e valorizzare una tradizione che appartiene a tutti noi”, ha aggiunto Falcioni.

Fondamentale il contributo alla sicurezza dell’evento. “Un doveroso grazie va alla Polizia Locale, che ha coordinato sul campo i diversi corpi di volontariato impegnati lungo il percorso, garantendo che l’intera manifestazione si svolgesse in piena sicurezza. Un prezioso lavoro di squadra che ha permesso a migliaia di persone di vivere la festa serenamente.”

La Sagra delle Rose prosegue fino a martedì 9 giugno in Piazza delle Rose, con un ricco programma di eventi. “Vi aspettiamo per continuare a celebrare insieme la tradizione, l’impegno e l’orgoglio di essere Fonte Nuova,” ha concluso il sindaco.