Monterotondo, il sindaco lancia il ‘Piano Prevenzione Zanzare 2026’: dura da aprile a settembre

Il Comune di Monterotondo attua il ‘Piano Prevenzione Zanzare 2026’ adottando un approccio “biologico e sostenibile”, scegliendo quindi di limitare i trattamenti ‘adulticidi’ (le classiche nuvole chimiche notturne). L’obiettivo è contrastare la proliferazione delle zanzare nel periodo aprile-settembre. Ne dà comunicazione il sindaco Riccardo Varone sui canali social istituzionali.

“Non agiamo a caso – scrive Varone. Per intervenire con precisione abbiamo previsto: 5 Ovitrappole strategiche, una rete potenziata (3 nuove installazioni + 2 ASL) controllate ogni settimana. Monitoriamo la popolazione di zanzare con l’Istituto Zooprofilattico per avere dati costantemente aggiornati”. Previsti, inoltre, controlli programmati sulle 2mila caditoie pubbliche con interventi mensili di disinfestazione larvicida. L’utilizzo del Bacillus thuringiensis, un batterio naturale che elimina le larve senza danneggiare l’ambiente, in quanto agisce direttamente sulle larve senza colpire api, animali domestici o la salute pubblica.

L’importanza della collaborazione

Il sindaco invita i cittadini a collaborare con l’amministrazione comunale nel contrasto alle zanzare, eliminando ristagni d’acqua stagnante nelle aree private, mettendo in atto azioni che includono lo svuotamento di sottovasi e innaffiatoi, la pulizia delle grondaie, il trattamento dei i tombini con prodotti appositi, e utilizzando zanzariere e repellenti cutanei all’aperto. Collaborare con l’amministrazione è importante per ridurre la presenza di zanzare, adottare comportamenti responsabili aiuta a proteggere la salute e l’ambiente.

“Con l’arrivo del caldo abbiamo deciso di partire subito con un piano strategico per contrastare la proliferazione delle zanzare. Quest’anno puntiamo tutto sulla lotta larvicida più efficace, più sicura e amica dell’ambiente. Blocchiamo il ciclo vitale dell’insetto prima che inizi a pungere – spiega il sindaco -. Il tuo aiuto è fondamentale. Le zanzare si riproducono anche in pochissima acqua stagnante”.