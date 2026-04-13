La Lazio cade a Firenze. Mister Sarri e le nuvole sul futuro

Con un colpo di testa di Gosens, la Fiorentina batte la Lazio che dice definitivamente addio alla speranza di raggiungere l’Europa attraverso il campionato. Resta la Coppa Italia con il ritorno della semifinale in programma il 22 aprile a Bergamo.

L’allenatore Maurizio Sarri non se la sente di parlare di quello che accadrà nei prossimi mesi: “Per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio vediamo: non sentiamo niente, non so quali siano i programmi”.

Presa di posizione quindi del tecnico e dichiarazioni che preoccupano i tifosi: “La stagione è stata devastante. Ci mancavano 10 giocatori, è stata tutta così: difficilissima. I problemi sono stati anche altri”.

Tornando al match di Firenze, grande parata in avvio del portiere viola De Gea su Zaccagni. Al 28′ vantaggio della Fiorentina con il colpo di testa di Gosens sul cross di Harrison. Nella ripresa pericoloso Noslin con una testata che esce di poco. Con la Lazio in attacco ci prova il giovane Ndour al sesto minuto di recupero ma la palla esce di poco sulla sinistra di Motta.

Prossimo turno in salita con il Napoli che attende la Lazio in un anticipo alle 18 di sabato 18 aprile e una partita del cuore per Maurizio Sarri con la testa alla gara decisiva di quattro giorni dopo.