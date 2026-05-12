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Guidonia, uso dei fondi del PNRR : liquidato il primo acconto di 63.000 euro per il progetto sociale della “Stazione di Posta”

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Redazione
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Il Comune di Guidonia Montecelio, nell’ambito degli interventi dell’Ufficio distrettuale del Piano di Zona (oggi Consorzio Pagus), ha utilizzato i fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per finanziare (con la formula della co-progettazione con il Terzo Settore), un intervento considerato strategico per il contrasto alla marginalità sociale. Si tratta del progetto cosiddetto “Stazione di Posta” inaugurato a marzo dall’assessore ai Servizi Sociali Cristina Rossi e di altre autorità locali, consistente nella disponibilità “di due appartamenti locati in piazzale delle Regioni 1 a Villalba e destinati all’accoglienza di persone in difficoltà abitativa e in condizione di estrema povertà”, aveva spiegato l’assessore il giorno dell’inaugurazione.

Ora, con la determina n.83 del 5 maggio scorso a firma del coordinatore dell’Ufficio Mauro Masciarelli, il Comune di Guidonia Montecelio, ha liquidato la somma di 63.000 euro a favore della Coop. Sociale C.E.A.S di Mentana che gestisce il servizio, quale primo acconto per l’avvio della “Stazione di posta”, progetto, appunto, finanziato con fondi PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

L’intervento, pari al 30% per la co-progettazione e al 35% come acconto di servizio, rientra in un impegno complessivo di 180.000 euro già stanziato con determinazione dirigenziale n. 155/2025. La “Stazione di posta” è un presidio territoriale pensato per offrire servizi integrati a persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. La collaborazione con il Terzo Settore, in questo caso con C.E.A.S., è per l’amministrazione, la chiave per costruire risposte efficaci e radicate sul territorio. Il PNRR permette di investire in infrastrutture sociali che resteranno anche nel futuro.

Il progetto è gestito dal Consorzio “PAGUS” nell’ambito del Piano di Zona. Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori liquidazioni a stato di avanzamento lavori.

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