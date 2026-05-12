Guidonia, uso dei fondi del PNRR : liquidato il primo acconto di 63.000 euro per il progetto sociale della “Stazione di Posta”

Il Comune di Guidonia Montecelio, nell’ambito degli interventi dell’Ufficio distrettuale del Piano di Zona (oggi Consorzio Pagus), ha utilizzato i fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per finanziare (con la formula della co-progettazione con il Terzo Settore), un intervento considerato strategico per il contrasto alla marginalità sociale. Si tratta del progetto cosiddetto “Stazione di Posta” inaugurato a marzo dall’assessore ai Servizi Sociali Cristina Rossi e di altre autorità locali, consistente nella disponibilità “di due appartamenti locati in piazzale delle Regioni 1 a Villalba e destinati all’accoglienza di persone in difficoltà abitativa e in condizione di estrema povertà”, aveva spiegato l’assessore il giorno dell’inaugurazione.

Ora, con la determina n.83 del 5 maggio scorso a firma del coordinatore dell’Ufficio Mauro Masciarelli, il Comune di Guidonia Montecelio, ha liquidato la somma di 63.000 euro a favore della Coop. Sociale C.E.A.S di Mentana che gestisce il servizio, quale primo acconto per l’avvio della “Stazione di posta”, progetto, appunto, finanziato con fondi PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

L’intervento, pari al 30% per la co-progettazione e al 35% come acconto di servizio, rientra in un impegno complessivo di 180.000 euro già stanziato con determinazione dirigenziale n. 155/2025. La “Stazione di posta” è un presidio territoriale pensato per offrire servizi integrati a persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. La collaborazione con il Terzo Settore, in questo caso con C.E.A.S., è per l’amministrazione, la chiave per costruire risposte efficaci e radicate sul territorio. Il PNRR permette di investire in infrastrutture sociali che resteranno anche nel futuro.

Il progetto è gestito dal Consorzio “PAGUS” nell’ambito del Piano di Zona. Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori liquidazioni a stato di avanzamento lavori.