Guidonia, Setteville Nord: sottoscritta la convenzione per la realizzazione di una nuova piazza pubblica

Il 28 maggio 2026, presso gli uffici del Comune di Guidonia Montecelio, è stata sottoscritta la convenzione urbanistica che consentirà la realizzazione di una nuova piazza pubblica di circa 500 mq, con annesso parcheggio a servizio dell’area e del quartiere, in corrispondenza dell’intersezione tra via Anticoli Corrado e via Pisoniano. A darne comunicazione sui social istituzionali, il sindaco Mauro Lombardo.

L’intervento è reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il soggetto proponente che, a fronte del dislocamento di cubature e standard urbanistici e del versamento del contributo straordinario e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzerà l’opera interamente a proprie spese l’opera. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a poco meno di 200.000 euro, una somma significativamente superiore agli importi dovuti dal proponente secondo la normativa vigente. La nuova piazza rappresenterà la prima area pedonale realizzata nelle circoscrizioni di Setteville Nord e Marco Simone dalla data di attuazione del Piano particolareggiato, risalente ormai a oltre 35 anni fa.

“Si tratta di un risultato rilevante anche sotto il profilo della pianificazione urbanistica, che ha permesso di individuare un’area centrale e strategica per Setteville Nord, oggi ulteriormente connessa a Marco Simone grazie alla nuova strada di collegamento inaugurata circa dieci mesi fa – dichiara il sindaco Mauro Lombardo -. La piazza sorgerà direttamente sul terreno, e non su un lastrico solare sovrastante box privati come previsto nelle ipotesi originarie, garantendo così una maggiore qualità urbana e una migliore fruibilità degli spazi pubblici”.