Roma, alberature e sicurezza: sì della giunta di Roberto Gualtieri al Piano quinquennale per la cura del Verde pubblico  

È stata approvata dalla giunta capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri la memoria che dà avvio alla redazione di un Piano quinquennale di interventi di cura, manutenzione e rinnovamento delle alberature stradali e non stradali, con particolare attenzione agli esemplari di Pinus Pinea, simbolo del paesaggio romano. L’atto dà mandato agli uffici competenti di predisporre tutte le misure necessarie, tra cui la costituzione di un gruppo di lavoro permanente che coinvolgerà ordini professionali, enti di ricerca e università.

Dopo i risultati ottenuti nel Centro della Capitale, con particolare riferimento ai Fori Imperiali, grazie a una integrazione di competenze tecniche riconosciute e modalità di intervento avanzate, l’amministrazione intende replicare il modello su tutti i pini di Roma e sulle alberature cittadine. In seguito ai crolli verificatisi nei primi mesi del 2026, Roma Capitale aveva avviato controlli su tutti gli esemplari di Pinus Pinea dell’area centrale, istituendo un tavolo di lavoro con i Dipartimenti competenti, Sovrintendenza Capitolina, Soprintendenza di Stato, Parco Colosseo, CREA, Orto Botanico, Ordine degli Agronomi di Roma, Collegio degli Agrotecnici e Collegio dei Periti Agrari.

I protocolli definiti, riguardano la valutazione e monitoraggio dello stato di salute dei pini nell’area dei Fori Imperiali, con attenzione agli effetti di piogge intense e periodi di caldo estremo sulla solidità degli apparati radicali; il reimpianto di esemplari della stessa specie, con indicazioni su condizioni del suolo, scavi, ripristino del terreno, scelta del materiale vivaistico, sesto di impianto, irrigazione e tutoraggio.

“Il modello di lavoro applicato sui pini nell’area centrale ha funzionato e riteniamo che possa costituire un ottimo strumento da replicare per il monitoraggio dei circa 51.500 esemplari di Pinus Pinea presenti nel territorio della Capitale, di cui 14.200 su strada. Questa memoria è il primo passo per arrivare alla stesura di un piano quinquennale di interventi non solo su questi esemplari, ma anche su tutte le altre alberature della città”, il commento dell’assessore Sabrina Alfonsi. “Il piano dovrà tener conto dell’evoluzione del clima nei prossimi anni e dovrà integrarsi con il Piano del Verde e della Natura, che mira alla rinaturalizzazione della città attraverso l’intensificazione del verde urbano e la depavimentazione di aree su cui piantare alberi e arbusti” ha concluso Alfonsi.