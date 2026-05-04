Mentana, incoraggiare il corretto conferimento dei rifiuti: apre a Castelchiodato un nuovo Centro di raccolta comunale

Dal 5 maggio 2026 sarà operativo a Mentana, in via Benedetto Croce, il nuovo Centro di raccolta comunale di Castelchiodato. Una struttura rinnovata e organizzata per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti differenziati e migliorare il decoro urbano. Il nuovo centro nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio funzionale e sicuro dove smaltire correttamente tipologie di rifiuti che non possono essere conferite tramite la raccolta porta a porta.

Cosa si può conferire

Presso il Centro di raccolta i cittadini potranno portare rifiuti ingombranti, mobili, complementi d’arredo, oggetti in legno, metallo, bacinelle, taniche, pentole e stoviglie. RAEE, ovvero elettrodomestici grandi e piccoli, cellulari, lampadine a neon, a incandescenza e a risparmio energetico, cartucce per stampanti. Rifiuti da verde come sfalci, potature, alberi di natale, vasi in terracotta o plastica Rifiuti pericolosi di origine domestica: batterie per auto, oli vegetali esausti, solventi, vernici, contenitori etichettati T/F. Altri materiali come pneumatici, attrezzatura sportiva come biciclette, sci, racchette, tavole da surf, caschi, antenne e parabole, oggetti in vetro di grandi dimensioni come damigiane, lastre e specchi. Materiali da piccole demolizioni domestiche come i calcinacci.

Quantitativi ammessi per alcune tipologie

Materiale Limite giornaliero Limite settimanale/annuo Calcinacci 30 kg 100 kg/anno Potature 5 sacchi/settimana Legno 4 pezzi o 1 mc Metallo 4 pezzi o 1 mc Ingombranti 4 pezzi o 1 mc

Modalità di accesso e orari



L’accesso al Centro di raccolta è riservato alle utenze TARI del Comune di Mentana o a loro delegati. L’ingresso è consentito a una persona alla volta. Non è permesso conferire rifiuto indifferenziato.

Giorno Orario di apertura Lunedì Chiuso Martedì 9:00–13:00 Mercoledì 14:00–18:00 Giovedì 9:00–13:00 Venerdì 9:00–13:00 Sabato 9:00–13:00 Domenica Chiuso

“L’apertura del nuovo Centro di Raccolta di Castelchiodato rappresenta un passo importante per la nostra città”, scrivono dall’amministrazione comunale sui canali social ufficiali. “Uno spazio moderno che ci permette di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini e di rafforzare l’impegno del Comune verso la tutela ambientale e la sostenibilità.” Il Comune di Mentana invita tutta la cittadinanza a utilizzare il nuovo servizio nel rispetto delle regole indicate, contribuendo attivamente a mantenere pulito il territorio.