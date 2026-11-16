Roma Capitale, nuova Metro D: il tracciato definitivo arriva in giunta giovedì. Costi a 12 miliardi

La quarta linea metropolitana della Capitale si prepara a compiere il primo passo ufficiale. È pronto per sbarcare in giunta, presumibilmente già giovedì prossimo, il Docfap, il documento di fattibilità delle alternative progettuali che disegna la mappa definitiva della Linea D. Un passaggio tecnico frutto di mesi di lavoro che segna l’avvio formale dell’iter di approvazione.

Rispetto alle ipotesi circolate nei mesi scorsi, il piano messo a punto dagli uffici capitolini presenta due novità sostanziali. La prima riguarda il conto finale: la stima dei costi lievita da 10 a 12 miliardi di euro, una cifra che include, però, anche l’acquisto dei convogli. La seconda è una modifica topografica nel quadrante ovest della città: tramonta l’ipotesi della fermata Quattro Venti, sostituita da una stazione posizionata a largo Alfredo Oriani, nel cuore di Monteverde.

La mappa e gli scambi

Nel complesso, l’infrastruttura si svilupperà per poco più di 28 chilometri lungo un asse strategico che taglierà Roma da nord-est a sud. Il tracciato partirà da Nomentana, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, per servire Montesacro, la parte bassa di Fidene e il quartiere Salario. Da lì i treni punteranno verso il centro storico, attraverseranno il Tevere toccando Trastevere e Monteverde, per poi proseguire verso Magliana, Eur e concludere la corsa in zona Tintoretto.

Saranno 27 le stazioni complessive, con i due capolinea attrezzati anche come depositi. Cruciale la rete di interconnessione, affidata a sei nodi di scambio:

Jonio , per l’aggancio con la linea B1;

, per l’aggancio con la linea B1; Val D’Ala e Stazione Trastevere , per intercettare la rete ferroviaria;

e , per intercettare la rete ferroviaria; Barberini , per incrociare la linea A;

, per incrociare la linea A; Venezia , per il collegamento con la linea C;

, per il collegamento con la linea C; Eur Magliana, snodo strategico verso la linea B e la Metromare diretta a Ostia.

Numeri, treni e la sfida dei tempi

Per garantire un servizio ad alta capacità, Palazzo Senatorio calcola una flotta minima di 76 treni, capaci di viaggiare con una frequenza di un convoglio ogni 130 secondi. L’impatto atteso sulla mobilità romana è imponente: la nuova linea punta a servire un bacino d’utenza di circa 450mila residenti, trasportando 105 milioni di passeggeri l’anno e tagliando il traffico privato di quasi 75 milioni di chilometri percorsi ogni dodici mesi tra auto e moto.

Resta infine l’incognita più delicata: il cronoprogramma. Mettere in fila le scadenze di un cantiere destinato a scavare nuovamente nel sottosuolo della Capitale è la vera scommessa. Con una discreta dose di ottimismo, il Campidoglio stima di poter completare l’intera opera in 15 anni.